Guerra in Ucraina, Bush ha definito Zelensky «il Churchill dei nostri tempi»

L’ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush ha avuto un colloquio con Volodymyr Zelensky, al termine del quale, tramite Instagram, ha definito il presidente dell’Ucraina invasa dalla Russia «il Winston Churchill dei nostri tempi».

Ecco il post scritto da Bush su Instagram, a corredo di due foto del colloquio in videocollegamento: «È stato un onore passare alcuni minuti a parlare con il presidente Zelensky – il Winston Churchill dei nostri tempi – questa mattina. Ho ringraziato il Presidente per la sua guida, il suo esempio e il suo impegno per la libertà e ho reso onore al coraggio del popolo ucraino. Il presidente Zelensky mi ha assicurato che non ci saranno titubanze nella loro lotta contro la barbarie e la delinquenza di Putin. Gli americani sono ispirati dalla loro forza d’animo e resilienza. Continueremo a sostenere gli ucraini, mentre difendono la loro libertà».

Incontro Bush-Zelensky, il ringraziamento del presidente ucraino

Come reso noto dalla presidenza di Kyiv dopo la videochiamata, Zelensky ha ringraziato gli Stati Uniti e gli americani, «persone sincere e di mentalità aperta», che sostengono le ragioni dell’Ucraina scendendo in strada con la sua bandiera gialloblu: «Abbiamo valori comuni», ha dichiarato il presidente ucraino, che ha invitato George W. Bush a visitare il Paese.

Zelensky e Churchill: in comune “l’ora più buia”

Il parallelismo tra Zelensky e Churchill non è certo casuale: citando la pellicola del 2017 che è valsa l’Oscar a Gary Oldman, è indubbio che il presidente ucraino stia affrontando “l’ora più buia” del suo Paese, proprio come fece nel 1940 l’allora primo ministro britannico nei primi mesi della Seconda guerra mondiale, costretto a decidere se negoziare con Adolf Hitler o affrontare un sanguinoso conflitto.