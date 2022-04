Guerra in Ucraina: a Bucha scoperte stanze delle torture

L’orrore di Bucha non ha limite. L’esercito ucraino ha diffuso via social alcuni video e immagini che testimoniano il massacro compiuto dalle forze russe. In più stabili, case e addirittura ospedali, sono state scoperte stanze delle torture con civili con le mani legate dietro la schiena e uccisi. Sui volti sono evidenti segni di violenze. Il video è stato postato anche dalla vice ministra agli Esteri ucraina Emine Dzheppar.

#Bucha , #Ukraine . #Russian occupants committed terrible atrocities in one of the houses. They set up rooms to detain&torture civilians,whom they shot on their knees with their hands tied. Barbaric,inhuman,disgraceful. Stronger sanctions against🇷🇺must be applied now #BuchaMassacre pic.twitter.com/jwT1REipJh

Il Kyiv Post, invece, ha postato foto delle torture subite dalle vittime di Bucha. In un caso è stata incisa una svastica sulla schiena di un uomo.

"This is a dead #Ukrainian girl tortured by Russian occupiers to death," Arestovych reported pic.twitter.com/VTQdmURu1O

Oggi il presidente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato a Bucha sottolineando però come nonostante le atrocità sia necessario continuare a negoziare con la Russia. Dall’inizio dell’invasione in Ucraina sono stati registrati oltre 7 mila crimini di guerra. Lo ha reso noto, come scrive Ukrinform, la procuratrice generale Irina Venediktova. «Abbiamo un portale warcrime.gov.ua dove tutti i cittadini possono fornire le proprie informazioni sui crimini di guerra. Ora ce ne sono più di 7 mila», ha aggiunto.

L’Unione europea e le sue istituzioni, tra cui Europol ed Eurojust, assisteranno l’Ucraina nella registrazione e nella documentazione dei crimini commessi dagli occupanti contro i civili a Bucha e in altre città ed è pronta a inviare squadre investigative. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un tweet. «Ho avuto una conversazione con il presidente dell’Ucraina (Volodymyr) Zelensky sulle brutali uccisioni di civili a Bucha e in altre città dell’Ucraina. L’Ue è pronta a inviare squadre investigative comuni per documentare i crimini di guerra in coordinamento con l’Ufficio del procuratore generale dell’Ucraina. Europol ed Eurojust daranno il loro supporto», ha scritto Ursula von der Leyen. Anche il presidente Usa Joe Biden ha chiesto un processo per crimini di guerra per Vladimir Putin.

I spoke with President @ZelenskyyUa about the atrocious murder of civilians in Bucha and elsewhere in Ukraine.

The EU is ready to send Joint Investigation Teams to document war crimes in coordination with the Ukrainian Prosecutor General.@Europol and @Eurojust will support.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 4, 2022