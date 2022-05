Guerra in Ucraina, Biden bacchetta l’intelligence Usa: stop alla fuga di notizie

Dopo i recenti scoop dei media statunitensi sull’attività di condivisione di informazioni tra servizi americani e ucraini per colpire obiettivi russi, Joe Biden ha avuto conversazioni telefoniche con il direttore della Cia, William Burns, con Avril Haines, a capo del National Intelligence Avril Haines e con il boss del Pentagono, Lloyd Austin, nel corso delle quali ha sottolineato come queste rivelazioni possano essere controproducenti. Lo riferisce l’Nbc. La continua fuga di notizie, avrebbe detto il presidente degli Stati Uniti, potrebbero distrarre dal raggiungimento degli obiettivi Usa e, per questo, deve essere fermata. Nei giorni scorsi il New York Times ha rivelato che gli Usa hanno fornito agli ucraini informazioni di intelligence grazie a cui sono stati uccisi diversi generali russi, mentre più recentemente è emerso, come riportato da altri media, che sono arrivate sempre dall’intelligence americana le informazioni che hanno portato all’affondamento della nave russa Moskva.

Fuga di notizie, la risposta del Pentagono a Biden

Le informazioni di intelligence fornite dagli Usa all’Ucraina sono «legittime, legali, limitate». Lo ha dichiarato al Washington Post John Kirby, portavoce del Pentagono. «Non siamo l’unica fonte di intelligence per gli ucraini. Ricevono informazioni anche da altre nazioni». È l’Ucraina, ha specificato Kirby, che «prende le decisioni» su come utilizzare le informazioni riservate che riceve.

Ucraina, dagli Usa in arrivo altri 150 milioni di dollari in aiuti militari

Intanto, Biden ha annunciato un ulteriore pacchetto da 150 milioni di dollari in aiuti militari all’Ucraina. Come riporta la Cnn citando le dichiarazioni di un funzionario della Casa Bianca, nell’ultimo pacchetto sono inclusi 25 mila colpi di artiglieria da 155 mm, radar di contro-artiglieria, apparecchiature di disturbo, equipaggiamento da campo e pezzi di ricambio. I fondi destinati alle armi per Kyiv, però, sono adesso praticamente esauriti: «Il Congresso deve rapidamente sbloccare il pacchetto richiesto per rafforzare l’Ucraina sul campo di battaglia e sul tavolo del negoziato», ha detto Biden riferendosi al pacchetto da 33 miliardi di dollari proposto al Parlamento Usa.