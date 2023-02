Guerra in Ucraina, Biden esclude l’invio di F-16

Il presidente americano Joe Biden esclude l’invio di F-16 all’Ucraina. «Per il momento Zelensky non ne ha bisogno. Lo escludo per il momento», ha spiegato in una intervista all’emittente tv ABC News. «Inviamo a Kyiv ciò di cui i nostri militari senior pensano che abbia bisogno. Ha bisogno di carri armati, artiglieria, difesa aerea, inclusi gli Himars».

L’avvertimento del presidente Usa alla Cina

Sul fronte armi a Mosca, la Cina starebbe considerando l’ipotesi di inviare alla Russia proiettili di artiglieria da 122 e 152 millimetri. A confermarlo fonti americane citate dal Washington Post, dopo le anticipazioni del Wall Street Journal. Biden ha detto di non avere prove che la Cina stia già sostenendo lo sforzo bellico del Cremlino e di «non prevedere» se lo farà o meno, nonostante gli avvertimenti dell’intelligence. Incalzato dal giornalista sull’ipotesi che Pechino possa oltrepassare il limite, Biden ha però detto che gli Stati Uniti «risponderebbero» se la Cina dovesse fornire alla Russia armi letali nella guerra contro l’Ucraina. Se Pechino fornisse armi alle forze di Vladimir Putin, ha avvertito il presidente americano, «supererebbe un limite che altri hanno superato. In risposta abbiamo imposto sanzioni durissime».

Confermata l’intenzione di ricandidarsi alla Casa Bianca

Sempre durante un’intervista rilasciata in esclusiva ad ABC News, Biden ha confermato l’intenzione di ricandidarsi alla Casa Bianca nel 2024, aggiungendo di ritenere «legittimo» che gli americani si interroghino sulla sua età, senza però ritiene che i suoi 80 anni siano un fattore discriminante per la sua candidatura. «La mia intenzione è stata fin dall’inizio di correre per un secondo mandato. Ma ci sono troppe cose che dobbiamo realizzare a breve termine prima che io inizi una campagna», ha detto. Entrato in carica all’età di 78 anni, Biden è il più anziano presidente degli Stati Uniti mai eletto.