Guerra in Ucraina, cosa sta succedendo a Belgorod

Il Cremlino ha deciso di instaurare un «regime legale di zona di operazione antiterrorismo» nella regione di Belgorod, al confine con l’Ucraina, dopo l’incursione armata da parte di quelli che Mosca ha definito come «sabotatori». Le informazioni sono frammentarie, ma per la prima volta dall’inizio del conflitto le ostilità hanno investito il territorio russo, non più solo con colpi di mortaio o l’azione di droni, ma con truppe di terra ed elicotteri, in azione oltre il confine.

In the #Belgorod region, everything is still according to plan. pic.twitter.com/xaRf3feMgF — NEXTA (@nexta_tv) May 22, 2023

Alla luce degli attacchi, il Comitato investigativo russo ha reso noto di aver aperto un’inchiesta per terrorismo.

Per Kyiv l’azione è stata compiuta da «partigiani russi»

Video apparsi su diversi canali Telegram, russi e ucraini, mostrano combattimenti con l’impiego di carri armati e un elicottero. L’incursione è stata rivendicata da due organizzazioni armate, che hanno l’obiettivo di porre fine alla dittatura di Vladimir Putin: la Legione Libertà per la Russia e il gruppo di estrema destra Corpo Volontario Russo (foto in alto), che hanno annunciato di aver messo le loro bandiere nelle località di Bezlyudovka, Churovichi e Lyubimovka, nelle regioni russe di Belgorod, Bryansk e Kursk. Da chi sono composte queste formazioni, più o meno inquadrate nelle file dell’esercito ucraino e delle quali non si sa molto? Per Mosca sono formate da ucraini, mentre Kyiv afferma di non avere niente a che fare con l’operazione, condotta esclusivamente da «partigiani russi».

L’ira di Prigozhin: dito puntato contro Shoigu

Yevgeny Prigozhin, leader del Gruppo Wagner, ha utilizzato quanto successo per incolpare il governo russo e la burocrazia del Paese, che avrebbe facilitato l’attacco. Prigozhin ha inoltre criticato il Ministero della Difesa della Federazione Russa, guidato dal nemico giurato Sergei Shoigu, per il suo fallimento nel rafforzare i confini russi e proteggere la Russia. Secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, «lo scopo del sabotaggio ucraino nella regione di Belgorod è quello di distogliere l’attenzione dalla situazione di Bakhmut».

That white-blue-white flag looks great. This is how the Freedom of Russia Legion entered the Belgorod region today. pic.twitter.com/V0cNlfmLMU — Visegrád 24 (@visegrad24) May 23, 2023

Nella notte attacco con droni, evacuata la zona

La matrice dell’attacco rimane incerta, ma i danni sono reali. Il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha dichiarato che l’incursione è stata accompagnata dal bombardamento con droni di diversi villaggi, avvenuto con l’utilizzo di droni. Nell’attacco sono stati danneggiati tre edifici residenziali privati, un palazzo dell’amministrazione e un asilo. Nessuna vittima civile, ma ci sarebbero sei feriti. Sarebbero invece due i soldati russi morti. Dopo l’incursione rivendicata dai ribelli russi nell’area, le autorità hanno iniziato a evacuare con urgenza la zona del distretto di Grayvoron, dove si trova il sito di stoccaggio di armi nucleari di Belgorod-22.

ISW: «L’informazione russa ha risposto con incoerenza»

«L’informazione russa ha risposto con un grado di panico, faziosità e incoerenza simile a quello che tende a mostrare quando subisce choc informativi significativi», scrive l’Institute for the Study of War commentando gli avvenimenti Belgorod. «Alcuni blogger a favore della guerra si sono concentrati sul fatto che il Corpo Volontario Russo e la Legione Libertà della Russia sono costituiti principalmente da russi: li hanno definiti traditori della patria, accusandoli infondatamente di lavorare per l’intelligence ucraina», scrivono gli analisti del think tank statunitense. «Altri blogger hanno suggerito che l’attacco fosse un’operazione informativa mirata, volta a distogliere l’attenzione dalla recente cattura di Bakhmut da parte della Russia e seminare il panico nello spazio informativo russo prima di una possibile controffensiva ucraina».