Russia, la Duma elimina il limite massimo d’età per arruolarsi

La guerra in Ucraina continua a trascinarsi e l’esercito russo necessita di nuovi soldati per dare il cambio a chi è impegnato al fronte. Sarebbe questo i motivo per cui alla Duma è stato appena approvato un disegno di legge che elimina il limite massimo di età per le reclute. Per entrare in vigore manca solo la firma di Vladimir Putin. Finora la legge consentiva a qualsiasi cittadino tra i 18 e i 40 anni di firmare un contratto ed entrare nelle forze armate. Ora anche gli anta potranno arruolarsi. Nessuna novità invece per chi è già in servizio e intende rinnovare il contratto militare: in questo caso il limite resta 50 anni. «Sono necessari specialisti altamente professionalizzati per utilizzare armi di alta precisione e attrezzature militari», spiega una nota che accompagna il disegno di legge presentato da Andrei Kartapolov, capo del Comitato di difesa della Duma e membro di Russia Unita, e dal suo primo vice Andrei Krasov. Secondo alcuni analisti l’eliminazione del limite massimo d’età per l’arruolamento sotto contratto dovrebbe servire a evitare misure impopolari come la mobilitazione di massa.

Si moltiplicano gli uffici di reclutamento mobili

Al momento sono attivi nelle forze armate russe circa 400 mila soldati a contratto. Ogni anno si aggiungono circa 130 mila coscritti. Arruolati ogni due anni, possono essere dispiegati all’estero dopo quattro mesi di addestramento. Che l’esercito russo abbia bisogno di nuove leve è dimostrato anche dalla moltiplicazione di punti mobili per l’arruolamento. Letteralmente “Punti di selezione mobile per il servizio a contratto”. Sabato scorso, come racconta il Moscow Times, ne è spuntato uno al margine della mezza maratona nella città siberiana di Novosibirsk. Altri uffici mobili sono stati avvistati ad Arkhangelsk, sul Mar Bianco, nella vicina Murmansk e a un concerto a favore della guerra nella città di Severomorsk. Mentre a marzo gli uffici mobili si sono concentrati nell’estremo oriente russo. Per attirare nuove leve si usa l’arma del denaro. Arruolarsi infatti conviene economicamente. Chi decide di firmare per tre mesi arriva a guadagnare ogni mese oltre 170 mila rubli, 2900 dollari. Quattro volte lo stipendio locale.

