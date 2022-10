Guerra in Ucraina, altri 725 milioni di aiuti militari Usa a Kyiv

Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti in armi all’Ucraina da 725 milioni di dollari. Lo riferisce il Pentagono in una nota, sottolineando che gli Usa hanno fornito «un’assistenza alla sicurezza senza precedenti» al Paese invaso dalla Russia e che «continueranno a lavorare con alleati e partner per garantire che l’Ucraina abbia il supporto di cui ha bisogno». Nelle nuove forniture militari non ci sono però i sistemi anti-missile chiesti da Kyiv.

Cosa è compreso nel nuovo pacchetto di armi statunitensi

Da quando Joe Biden è alla presidenza degli Stati Uniti, Washington ha inviato all’Ucraina forniture militari per oltre 18,2 miliardi di dollari, di cui 17,6 dall’inizio della «brutale e non provocata» invasione del 24 febbraio, si legge ancora nella nota. Il nuovo pacchetto di armi statunitensi comprende: munizioni per sistemi missilistici ad alta mobilità (HIMARS); 23 mila colpi di artiglieria da 155 mm; 500 colpi di artiglieria da 155 mm; 5 mila armi anticarro; missili anti-radiazioni ad alta velocità (HARM); più di 200 veicoli a ruote multiuso ad alta mobilità (HMMWV) e armi leggere con oltre due milioni di munizioni. Supporto anche da parte dell’Arabia Saudita, che ha annunciato aiuti umanitari da 400 milioni di dollari per l’Ucraina: lo rende noto l’agenzia di stampa ufficiale saudita SPA.

Stop di Musk a Starlink, il Pentagono sta valutando le opzioni

«Il Pentagono sta valutando tutte le opzioni, non solo Starlink». Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, in un briefing con la stampa a bordo dell’Air Force One che stava portando il presidente americano Biden a Portland. Ieri Elon Musk ha fatto sapere non fornirà più a Kyiv la sua rete satellitare perché i costi sono eccessivi. «Stiamo lavorando con alleati e partner per capire come meglio sostenere l’Ucraina sulla rete Internet».

