Guerra in Ucraina, da dicembre 100 mila russi morti o feriti

Sono 100 mila i soldati russi morti o feriti negli ultimi cinque mesi nella guerra in Ucraina: lo ha affermato il portavoce del Consiglio di Sicurezza statunitense, John Kirby, sottolineando che il bilancio include 20 mila vittime. Circa la metà dei militari caduti, ha aggiunto Kirby, apparteneva al Gruppo Wagner. «Il tentativo di offensiva della Russia nel Donbass, in gran parte attraverso Bakhmut, è fallito… La Russia non è riuscita a conquistare alcun territorio strategicamente significativo», ha spiegato.

«La Russia ha esaurito le sue scorte militari e le sue forze armate»

Mosca ha preso la maggior parte di Bakhmut, piccola città al centro di una dura battaglia di logoramento, ma le truppe ucraine controllano ancora una piccola parte a ovest. «Questo tentativo, in particolare a Bakhmut, ha avuto un costo terribilmente alto. La Russia ha esaurito le sue scorte militari e le sue forze armate», ha detto Kirby. Nessun aggiornamento sui caduti ucraini da parte della Casa Bianca: Washington, ha spiegato, non renderà «di dominio pubblico informazioni che possano mettere in difficoltà» Kyiv, il cui esercito è armato e addestrato da una coalizione di Paesi, guidata dagli Stati Uniti. «Sono loro le vittime qui, la Russia è l’aggressore», ha detto Kirby.

Kyiv pronta alla controffensiva di primavera, Prigozhin chiede munizioni

Yevgeny Prigozhin, fondatore del Gruppo Wagner, ha rinnovato l’appello ai «burocrati domestici» per avere maggiori munizioni, viste le difficoltà della milizia mercenaria in Ucraina. Lo riporta Sky News citando un video girato presumibilmente nei pressi della città di Soledar, a nord-est di Bakhmut: «Abbiamo bisogno di 300 tonnellate di munizioni al giorno, sono dieci container, non molti, ma non ci viene dato più di un terzo», ha detto il “cuoco di Putin”. Intanto, «sono nelle fasi finali» i preparativi dell’Ucraina per la prevista controffensiva di primavera, con cui Kyiv vuole riconquistare i territori occupati dalla Russia nella guerra iniziata a febbraio 2022: lo ha dichiarato il ministro della Difesa Oleksii Reznikov.