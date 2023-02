Come Putin ha plasmato a sua immagine la società russa in un anno di guerra

L’anniversario dell’invasione è dietro l’angolo, e da quel 24 febbraio 2022 l’esercito russo ha subito una battuta d’arresto dietro l’altra, fallendo senza appello il suo obiettivo di prendere il controllo dell’Ucraina. Eppure come è possibile che, nonostante questo conclamato flop, la reputazione di Vladimir Putin in patria non sia stata scalfita? Anzi, lo zar ne ha approfittato per rimodellare la Russia a sua immagine e somiglianza. Una trasformazione sociale che ha rafforzato la sua posizione dominante.

Narrazione nazionalista contro i «nazisti» della Nato

Il New York Times ha raccontato come il Paese si sta attrezzando per celebrare la ricorrenza di venerdì. A scuola gli studenti raccolgono barattoli vuoti per farli diventare candele da regalare ai soldati nelle trincee, mentre in classe vengono indottrinati da una nuova lezione settimanale sulle truppe di Mosca che hanno sempre liberato l’umanità «dagli aggressori che cercano il dominio del mondo». Intanto musei e teatri, che erano rimasti oasi di libertà artistica durante le precedenti repressioni, questa volta sono stati silenziati, visto che agli artisti anti-guerra è stato tolto qualsiasi spazio. Le nuove mostre allestite dallo Stato hanno titoli come NATOzism e propongono opere teatrali che presentano l’alleanza militare occidentale come una minaccia esistenziale quanto lo furono i nazisti della Seconda guerra mondiale. Molte delle organizzazioni per i diritti civili e molti dei movimenti di attivisti che erano sorti nei primi 30 anni della Russia post-sovietica sono stati spazzati via, mentre i gruppi nazionalisti un tempo considerati marginali hanno preso il centro della scena.

Malofeev e la morte del liberalismo in Russia

Konstantin Malofeev – oligarca ultraconservatore e vecchia conoscenza anche delle cronache italiane, nome associato all’inchiesta sui presunti contatti tra la Russia e la Lega di Matteo Salvini che sta andando verso l’archiviazione visto che il finanziamento illecito al Carroccio non sarebbe mai andato in porto – esulta per la morte del liberalismo a Mosca: «Grazie a Dio. Più a lungo dura questa guerra, più la società russa si sta purificando dal liberalismo e dal veleno occidentale».

Il Cremlino per anni ha cercato di tenere Malofeev a debita distanza, anche se finanziava i separatisti filo-russi nell’Ucraina orientale e chiedeva che la Russia venisse riformata in un impero dai valori tradizionali, libero dall’influenza occidentale. Ma le cose sono cambiate dopo l’invasione, quando Putin ha trasformato proprio quei valori tradizionali in un grido di battaglia – firmando una nuova legge anti-gay, per esempio – mentre si definiva un altro Pietro il Grande che riconquistava le terre russe perdute. La cosa più importante, ha spiegato Malofeev, è che ora i liberali russi sono stati messi a tacere o sono fuggiti dal Paese, mentre le compagnie occidentali se ne sono andate volontariamente.

Attivisti zittiti e anche il Sakharov Center costretto a chiudere

Un cambiamento che è apparso ancora più evidente mercoledì 15 febbraio, quando durante un raduno a Mosca in cui sono scesi in strada alcuni dei più importanti attivisti per i diritti rimasti attivi, si celebrava l’addio al Sakharov Center, un centro per i diritti umani che è stato un punto di riferimento liberale per decenni, ma che adesso è stato costretto a chiudere dopo l’introduzione di una nuova legge. Il presidente del centro, Vyacheslav Bakhmin, un tempo dissidente sovietico, ha detto alla folla riunita che «quello che non avremmo potuto immaginare due anni fa o anche un anno fa sta accadendo proprio oggi».

Lo zar in patria era considerato un presidente amante della pace…

Aleksandr Daniel, studioso ed esperto di movimenti dissidenti in Russia, ha ammesso che «è stato costruito un nuovo sistema di valori pubblici, brutali e arcaici». Un anno fa la maggior parte dei russi non contemplava la possibilità di un imminente inizio della guerra: del resto Putin si era definito un presidente amante della pace che non avrebbe mai attaccato un altro Paese. Si è visto. Ecco perché dopo l’invasione – che ha sbalordito persino alcuni dei più stretti collaboratori dello zar – il Cremlino si è affrettato a modificare la sua propaganda per giustificarla. E quindi ecco la martellante narrazione: è stato l’Occidente a entrare in guerra contro la Russia, sostenendo i «nazisti» che hanno preso il potere in Ucraina nel 2014, e l’obiettivo dell’operazione militare speciale di Putin era porre fine alla guerra che l’Occidente aveva iniziato.

Basta un post su Facebook per finire nel mirino della polizia

In una serie di discorsi volti a rafforzare il suo sostegno interno, Putin ha descritto l’invasione quasi come una guerra santa per l’identità stessa della Russia, dichiarando che stava combattendo per impedire che le politiche di gender e l’accettazione dell’omosessualità venissero imposte da un Occidentale aggressivo. I canali televisivi nazionali, tutti controllati dal Cremlino, hanno abbandonato la programmazione di intrattenimento a favore di più notiziari e talk show politici; le scuole sono state invitate ad aggiungere una regolare cerimonia dell’alzabandiera e un’educazione «patriottica»; la polizia ha dato la caccia a persone per reati come i post su Facebook contro la guerra, contribuendo a spingere centinaia di migliaia di russi ad abbandonare il Paese.

Bloccati i siti di notizie indipendenti, le radio, i social

Come ricordato da Associated press, i siti di notizie indipendenti sono stati bloccati, così come Facebook, Instagram e Twitter. Un’importante stazione radiofonica è stata spenta. Il quotidiano Novaya Gazeta, guidato dal premio Nobel per la pace 2021 Dmitry Muratov, ha perso la licenza per continuare le pubblicazioni. Diversi critici di Putin sono scappati o sono stati arrestati: Ilya Yashin è stato condannato a 8 anni e mezzo, Vladimir Kara-Murza è incarcerato in attesa di processo e Alexei Navalny rimane in prigione.

Sergei Chernyshov, che gestisce una scuola superiore privata nella metropoli siberiana di Novosibirsk, ha raccontato come la società in generale sia «andata fuori dai binari», visto che sono state «capovolte le idee del bene e del male». Chernyshov è uno dei pochi capi di istituto russi che si sono espressi contro la guerra, e ha descritto lo storytelling dei soldati russi che combattono in difesa della loro nazione come così facilmente digeribile che gran parte dei russi ci hanno creduto, specialmente da quando il messaggio si è intrecciato perfettamente con uno dei capitoli più emotivamente evocativi della storia russa: la vittoria nella Seconda guerra mondiale.

L’economia ha tenuto botta nonostante le sanzioni

Allo stesso tempo, la vita quotidiana è cambiata poco per i russi che non hanno un membro della famiglia impegnato nei combattimenti in Ucraina. Funzionari occidentali stimano che almeno 200 mila russi siano stati uccisi o feriti nel conflitto, un bilancio molto più grave di quanto previsto dagli analisti all’inizio delle ostilità. Eppure l’economia ha sofferto molto meno di quanto ci si potesse immaginare, con le sanzioni occidentali incapaci di ridurre drasticamente la qualità della vita media dei russi, anche se molti marchi occidentali se ne sono andati.

Nel quotidiano, per le persone non è cambiato nulla

Secondo Chernyshov, «una delle osservazioni più spaventose è che per la maggior parte delle persone non è cambiato nulla». Settimane dopo aver lanciato la sua invasione, Putin ha dichiarato che la Russia ha dovuto affrontare una necessaria «auto-purificazione della società». Ha augurato con disinvoltura «tutto il meglio!» alle imprese occidentali che hanno lasciato il Paese, sottolineando come il loro addio potesse creare «opportunità di sviluppo uniche» per le aziende russe.

Bar e ristoranti gremiti, poche “zeta” in giro

Del resto, un reportage di Ap ha raccontato di folle allegre davanti ai ristoranti e ai bar nel quartiere di Sretenka, a Mosca, in un sabato sera come tanti altri, sorvegliate da agenti contrassegnati come “polizia turistica”. In giro si vedono poche “Zeta” – il simbolo dell’operazione militare speciale -, che al massimo compaiono su un edificio o un negozio chiuso abbandonato da un rivenditore occidentale. Ogni tanto capita di incappare in qualche poster di un soldato dalla faccia severa, con lo slogan “Gloria agli eroi della Russia”. I negozi occidentali sono spariti, ma i clienti possono ancora acquistare i loro prodotti o alcune imitazioni vendute con un nome o un marchio russo.

La repressione del dissenso è come un rullo compressore

Ma a Khabarovsk, una città al confine cinese nell’Estremo Oriente russo, Vitaly Blazhevich, insegnante di inglese locale e docente all’Università statale, è stato costretto a lasciare l’incarico dopo aver criticato Putin in un’intervista su YouTube con Radio Liberty, il notiziario in lingua russa finanziato dagli americani. A dimostrazione che la repressione del dissenso da parte del governo è come un rullo compressore. Malofeev, il magnate conservatore, ha detto che la Russia ha ancora bisogno di un altro anno «perché la società si purifichi completamente». Qualsiasi cosa al di fuori della vittoria in Ucraina, con tanto di parata a Kyiv, secondo questa visione potrebbe compromettere parte della trasformazione in atto. «Se ci sarà un cessate il fuoco nel corso della primavera», ha commentato, «allora rischiamo un ritorno al liberalismo».