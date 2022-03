Ucraina, Zelensky alla Nato: «Volete che ci uccidano lentamente»

«Stanno continuando nella totale distruzione delle nostre infrastrutture, della nostra vita costruita da noi stessi, dai nostri genitori e nonni, da generazioni di ucraini. Lo ripetiamo ogni giorno: chiudete lo spazio aereo sopra l’Ucraina!». Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un video diffuso su Twitter, è tornato a chiedere l’istituzione di una no fly zone sull’Ucraina, ipotesi praticamente impossibile, in quanto porterebbe rapidamente a un conflitto tra Russia e Nato. «Chiudetelo a tutti i missili russi, agli aerei da combattimento russi, a tutti questi terroristi. Istituite una zona aerea umanitaria, senza missili e bombe aeree».

«Siamo persone ed è un vostro dovere umanitario proteggerci, proteggere le persone. E voi potete farlo», continua Zelensky nel video, da cui traspare la rabbia per quanto sta accadendo. «Se non lo fate, se non ci fornite almeno gli aerei per proteggerci da soli, allora ci può essere una sola conclusione: volete anche che ci uccidano lentamente. Questa è anche responsabilità dei politici del mondo, i leader occidentali. Oggi e per sempre».

«Mi è stato appena riferito di un attacco missilistico a Vinnytsia. Otto missili. Contro la nostra città, contro la nostra pacifica Vinnytsia, che non ha mai minacciato la Russia, in alcun modo. Un brutale e cinico attacco missilistico ha completamente distrutto l’aeroporto». Volodymyr Zelensky ha iniziato il video facendo riferimento all’attacco russo che ha devastato lo scalo aeroportuale di Vinnytsia, nella regione centrale dell’Ucraina. Costruito negli Anni Cinquanta, da qualche anno l’aeroporto civile non offriva servizi regolari servizi di linea. Era soprattutto utilizzato per voli charter verso destinazioni nel Mediterraneo, come Montenegro, Egitto, Turchia e Israele.

Secondo un portavoce dell’aeronautica ucraina, i missili che hanno colpito l’aeroporto di Vinnytsia sarebbero stati lanciati dall’autoproclamata Repubblica della Transnistria in Moldavia.