Scenario coreano, cosa è e perché se ne parla per l’Ucraina

La Russia punta a dividere l’Ucraina in due parti, proprio come successo alla Corea al termine della Seconda guerra mondiale, quando i vincitori si accordarono per porre fine a 35 anni di dominio dell’impero giapponese sulla penisola. Lo ha dichiarato il capo dell’intelligence militare di Kiev, Kyrylo Budanov: «Dopo i fallimenti vicino Kiev e l’impossibilità di rovesciare il governo centrale dell’Ucraina cercherà di imporre una linea di divisione tra le regioni del nostro Paese occupate e quelle non occupate».

Scenario coreano in Ucraina, Kiev: «Tentativi di creare autorità parallele nei territori occupati»

Alla fine della Seconda guerra mondiale, la Corea fu divisa in due aree di occupazione, russa e americana, all’altezza del 38esimo parallelo. Nel 1950 scoppiò la Guerra di Corea, momento delicatissimo nella contrapposizione tra i due blocchi, che si concluse tre anni dopo, senza vincitori né vinti. E da allora il Paese rimane diviso. «Stiamo già vedendo tentativi di creare autorità “parallele” nei territori occupati», ha detto Budanov, facendo riferimento alle voci che vogliono la Repubblica Popolare di Luganks pronta al referendum per l’annessione alla Federazione Russa. «La resistenza dei nostri cittadini e le proteste nei territori occupati, le controffensive delle Forze armate ucraine e la graduale liberazione dei territori complicano in modo significativo l’attuazione dei piani del nemico».

Scenario coreano in Ucraina, la Russia avanza da est ma è bloccata nel nord

A oltre un mese dall’attacco all’Ucraina, la Russia continua ad avanzare da est, mentre nel nord del Paese la situazione è sostanzialmente statica. Addirittura, la Russia avrebbe ritirato parte delle sue forze dalla regione di Kiev a causa delle significative perdite subite. Lo ha riferito lo Stato Maggiore ucraino, precisando che due battaglioni russi si sono ritirati in Bielorussia. «La Russia ha guadagnato la maggior parte del terreno nel sud intorno Mariupol, dove continuano intensi combattimenti mentre tenta di conquistare il porto», rende noto l’intelligence britannica. Al momento, spiega Londra, le forze russe sembrano concentrare gli sforzi per tentare l’accerchiamento delle regioni separatiste nell’est del Paese, avanzando dalla direzione di Kharkiv a nord e Mariupol a sud. L’obiettivo di Vladimir Putin, secondo Kiev, sarebbe chiaro: spaccare l’Ucraina prendendo il controllo totale di Donbass e Crimea, per poi presentarsi al tavolo negoziale con una situazione simile a quella della divisione della Corea. Ma divisa, anziché tra nord e sud, tra est e ovest.