Chi è Rebrov, l’allenatore ucraino che ha detto di voler andare in guerra

L’allenatore ucraino Serhij Rebrov è pronto ad andare in guerra per difendere la sua nazione dalla Russia. «Ho parlato con giornalisti di tutto il mondo, voglio che tutti sappiano cosa sta succedendo. Adesso non riesco a pensare al calcio: dobbiamo tutti pensare a proteggere il nostro Paese. Sono orgoglioso delle persone, dei soldati che stanno combattendo. Ho un lavoro qui, ma non appena finirà la stagione tornerò a casa, dalla mia gente», ha detto Rebrov. «Lotterò, prenderò una pistola in mano. E sopravvivremo: non vedo possibile alcun compromesso con Putin».

LEGGI ANCHE: Ucraina, i fratelli Klitschko: «Pronti a combattere»

Rebrov, la coppia con Shevchenko alla Dinamo Kiev

Rebrov, 47 anni, oggi allena l’Al-Ain negli Emirati Arabi Uniti ed è noto agli appassionati di calcio, soprattutto, per aver composto un eccellente tandem con Andriy Shevchenko ai tempi della Dinamo Kiev. Meno talentuoso del compagno d’attacco, Rebrov ha militato per un totale di 11 stagioni nella squadra della capitale ucraina, collezionando in tutto 360 presenze e 163 reti, di cui 31 nelle competizioni Uefa per club: nessuno come lui nella storia della Dinamo Kiev.

LEGGI ANCHE: Ucraina, il tennista Stakhovsky all’Italia: «Non durereste un giorno contro i russi»

Rebrov, le esperienze all’estero

Dopo aver giocato insieme a Shevchenko per cinque stagioni, Rebrov ha lasciato la Dinamo Kiev un anno dopo il compagno passato al Milan. Nell’estate del 2000 ha firmato per gli inglesi del Tottenham, ma all’estero non è andata come in patria: due stagioni in Inghilterra, due ai turchi del Fenerbahçe e poi un altro anno in Premier League al West Ham, con scarsa fortuna. Appena 22 le reti segnate in un lustro, lui che era abituato a realizzarne anche di più in un anno. Quindi il ritorno alla Dinamo Kiev e infine gli ultimi scampoli di carriera al Rubin Kazan’ e l’addio al calcio giocato nel 2009. 75 le presenze con la nazionale dell’Ucraina, con 15 gol.

LEGGI ANCHE: Lo schermidore Samele in Ungheria per prendere la fidanzata ucraina Olga

Rebrov, la carriera di allenatore

Nello stesso anno Rebrov ha intrapreso la carriera di allenatore: giovanili della Dinamo Kiev, poi le esperienze da vice in Nazionale e in prima squadra alla Dinamo, di cui ha preso le redini come tecnico nel 2014, dopo le dimissioni Oleg Blokhin, altra leggenda del club. Dopo due campionati vinti, Rebrov ha accettato l’offerta dei sauditi dell’Al-Ahli e successivamente è diventato allenatore degli ungheresi del Ferencvaros, con tre “scudetti” in altrettante stagioni. Dal 2021 è sulla panchina del club emiratino Al-Ain.