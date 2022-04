Sito vicino al Cremlino ammette la morte di 20 mila soldati, poi cancella il post

Il sito di news filo-Cremlino Readovka ha messo in rete l’annuncio, fatto dal ministero della Difesa di Mosca, che nel corso dell’invasione dell’Ucraina hanno perso la vita finora 13.414 soldati, a cui vanno aggiunti circa 7 mila dispersi: 20 mila i militari persi da quando è stato sferrato l’attacco voluto da Vladimir Putin. I dati sarebbero stati forniti durante un briefing a porte chiuse del ministero della Difesa russo: Readovka ha poi cancellato il post, che però è stato diffuso dal sito dell’opposizione bielorussa Nexta.tv.

Pro-Kremlin resource Readovka reported about the death of 13,414 #Russian soldiers while around 7,000 are being missed. These numbers were announced at a closed briefing of #Russia‘s Ministry of Defence. The post by Readovka has already been deleted. pic.twitter.com/9kOTnR0KA9

— NEXTA (@nexta_tv) April 22, 2022