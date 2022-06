Mosca: «L’Ucraina che conoscevamo non c’è più»

«L’Ucraina che conoscevamo, all’interno di quei confini, non c’è più. E non ci sarà più». Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in un’intervista a Sky News Arabia. «Questo è ovvio. Quei confini non ci sono più». A quasi quattro mesi dall’inizio della guerra, ha ottenuto conquiste territoriali che, una volta terminato il conflitto, saranno destinati a rimanere. Questa la posizione di Mosca. Cambierà l’Ucraina e cambierà anche la politica estera della Federazione Russa: niente, con l’Europa, sarà più come prima. A dirlo, in un’intervista pubblicata su Repubblica, è Fjodor Lukjanov, direttore della ricerca del Valdai Discussion Club, think tank vicino al Cremlino, nonché presidente del Consiglio per la politica estera e la difesa. «L’Ucraina segna la fine del tentativo della Russia di integrarsi con l’Occidente iniziato dopo la Guerra Fredda», ha dichiarato a margine del Forum Economico di San Pietroburgo. Il Cremlino, ha spiegato, guarderà da ora in avanti soprattutto a est, in direzione di Cina e India. «Possiamo vivere senza l’Europa e l’Europa senza di noi? Sì. Ma dobbiamo privarci deliberatamente di un’ulteriore opportunità? La logica della cooperazione economica spinge Russia ed Europa a riavvicinarsi. Ma non torneremo al modello precedente. Quell’era è finita».

Ucraina nell’Ue, la dichiarazione di von der Leyen

Al contrario, com’è logico, l’Ucraina guarda sempre più verso occidente. «Mi hanno commosso molto le parole gentili del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nella telefonata oggi in seguito alla raccomandazione di concedere all’Ucraina lo status di Paese candidato», ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che negli scorsi giorni è stata di nuovo a Kyiv. «Gli ucraini possono contare sul costante sostegno della Commissione europea nel loro cammino lungo il percorso verso l’Unione europea».

L’intervento di Putin al Forum Economico di San Pietroburgo

L’eventuale annessione dell’Ucraina a Bruxelles è stata commentata così da Vladimir Putin, in un intervento al Forum Economico di San Pietroburgo: «Non abbiamo nulla in contrario. Non si tratta di un blocco militare. È un diritto di ogni Paese di aderire ad un’unione economica». Così sui rapporti con la Cina: «L’interesse alla cooperazione non nasce dalla attuale situazione geopolitica ma perché è un Paese con grandi potenzialità».