MiG-29, cosa sapere sui caccia polacchi nella base Usa tedesca

La Polonia si è detta pronta a trasferire immediatamente e senza costi tutti i suoi MiG-29 nella base aerea tedesca di Ramstein, sotto il controllo degli Stati Uniti, in vista di una possibile consegna alle forze aree ucraine: lo ha reso noto il ministero della Difesa di Varsavia. I jet militari erano stati richiesti nei giorni scorsi dal presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, alla Nato. John Kirby, portavoce del Pentagono, ha definito la proposta «non attuabile», in quanto provocherebbe un’escalation della guerra. Le cose da sapere.

MiG-29, il caccia da superiorità sovietico

Il Mikoyan-Gurevich MiG-29 è un caccia da superiorità aerea di quarta generazione, di fabbricazione sovietica prima e russa poi. Sviluppato nel corso degli Anni Settanta, il jet è entrato in servizio nelle forze armate sovietiche nell’agosto del 1983. Nome in codice Nato “Fulcrum”, il MiG-29 rimane il principale caccia in uso a diversi Paesi ex sovietici, Ucraina compresa. La Polonia possiede una trentina di MiG-29, ma solo 23 sarebbero tecnicamente pronti per essere inviati a Ramstein.

MiG-29, perché l’Ucraina ha chiesto questi caccia

Perché dovrebbe essere la Polonia a cedere i propri aerei all’Ucraina, che ha necessità di compensare le pesanti perdite subite finora tra le fila dei suoi velivoli da combattimento MiG-29, Sukhoi Su-27 (caccia intercettore) e Su-25 (aereo da attacco al suolo)? Perché al Paese invaso dalla Russia servono aerei da utilizzare subito: il jet militare MiG-29 è già in uso ai piloti ucraini, che dunque non avrebbero bisogno di alcun addestramento.

MiG-29, la richiesta della Polonia agli Stati Uniti

Oltre ai suoi aerei, la Polonia consegnerebbe agli Usa anche tutti i pezzi di ricambio e i motori dei velivoli di fabbricazione russa. Varsavia ha chiesto a Washington la fornitura di apparecchi di capacità equivalente, ovvero 28 nuovi F-16 statunitensi, che si aggiungerebbero ai 48 già in dotazione all’aeronautica polacca. «Né la Polonia né la Nato sono in guerra. Dunque la fornitura di armi offensive dovrebbe essere adottata a livello dell’intera Alleanza», ha detto il premier polacco Mateusz Morawiecki.

MiG-29, la base aerea statunitense in Germania

La Ramstein Air Base è una base aerea degli Stati Uniti, che si trova nel sud-ovest della Germania, a poca distanza da Kaiserslautern. La base è nota per il tragico incidente del 28 agosto 1988, quando durante un’esibizione delle nostre Frecce Tricolori tre caccia entrarono in collisione: uno dei Aermacchi MB-339 precipitò sulla folla che stava assistendo allo show aereo, causando 70 morti e 346 feriti. l gruppo musicale tedesco Rammstein prende (con una “m” in più) il nome dall’incidente.

MiG-29, la consegna innalzerebbe la tensione Russia-Nato

L’invio dei velivoli polacchi a Kiev, tramite gli Stati Uniti, innalzerebbe la tensione tra Russia e Nato: Mosca, nei giorni scorsi, aveva ammonito nei giorni scorsi l’Occidente dal consegnare aerei e armamenti all’Ucraina. In questo passaggio sarebbe poi coinvolta anche la Germania, che non si è espressa. A differenza degli Stati Uniti: «Non crediamo che la proposta della Polonia sia fattibile. La prospettiva di jet che partono da una base Usa e Nato tedesca per volare nello spazio aereo conteso tra Russia e Ucraina solleva serie preoccupazioni», ha dichiarato il portavoce del Pentagono, John Kirby.