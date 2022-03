Missili russi sul memoriale dell’Olocausto a Kiev, le reazioni di Israele

Durante l’attacco russo che ha avuto come obiettivo la torre della televisione di Kiev, colpita da un missile ma non abbattuta, è andato distrutto il memoriale della Shoah di Babyn Yar, eretto dove ebbe luogo il più grande massacro di ebrei commesso dall’esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale.

To the world: what is the point of saying «never again» for 80 years, if the world stays silent when a bomb drops on the same site of Babyn Yar? At least 5 killed. History repeating… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022

«Chiedo al mondo: che senso ha dire “mai più” per 80 anni, se poi rimane in silenzio quando una bomba cade a Babyn Yar? Almeno cinque i morti, la storia si ripete…», ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Twitter. «Questi criminali stanno uccidendo le vittime dell’Olocausto per la seconda volta», ha twittato Andriy Yermak, capo dello staff di Zelensky. Le reazioni da parte di Israele non si sono fatte attendere.

Memoriale dell’Olocausto distrutto, le reazioni di Israele

«Condanniamo l’attacco al memoriale dell’Olocausto degli ebrei a Kiev e del popolo ebraico a Babyn Yar. Chiediamo di rispettare il sito… Continuiamo a monitorare gli eventi ed esprimiamo il nostro dolore per la perdita di vite umane», ha dichiarato il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid, senza menzionare la Russia. Lapid ha già incaricato l’ambasciatore in Ucraina Michael Brodsky di offrire l’aiuto di Israele per le riparazioni del memoriale. «Siamo rattristati da questa guerra non necessaria, dal coinvolgimento di vittime innocenti e dai danni alle installazioni civili, come l’importante centro commemorativo dell’Olocausto di Babyn Yar», ha detto Nachman Shai, ministro della Diaspora. Così il Babyn Yar Holocaust Memorial Center: «Se il presidente Putin vuole denunciare un genocidio in atto, dovrebbe rivolgersi a coloro che fanno parte del sistema di giustizia internazionale, non iniziare una guerra contro il popolo ucraino per falsi motivi».

Memoriale dell’Olocausto, cosa è successo a Babyn Yar

Il sito di Babyn Yar si trova a poche centinaia di metri dalla torre della televisione di Kiev, che ha smesso di trasmettere dopo essere stata colpita. Si tratta di un fossato dove, tra il 29 e il 30 settembre 1941, i tedeschi uccisero 33.771 ebrei, secondo il dettagliato rapporto fatto da militari nazisti. In totale, da queste date all’ottobre 1943, le autorità di occupazione naziste uccisero quasi 100 mila persone a Babyn Yar. Sul sito dove è stata costruita la torre, esisteva dalla fine del XIX secolo il cimitero ebraico di Lukianovka. A breve distanza si trova anche il piccolo monumento alla memoria della poetessa Olena Teliha e di altri patrioti ucraini, fucilati dalla Gestapo nel 1942.