Jamala, la vincitrice dell’Eurovision 2016 ha raccolto 67 milioni di euro per l’Ucraina

Jamala, la cantante ucraina vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2016 con il brano 1944, ha annunciato di aver raccolto 67 milioni di euro per l’Ucraina nel corso della trasmissione che in Germania decide il partecipante alla kermesse canora, andata in onda il 4 marzo. Lo riporta il Kyiv Independent. La somma sarà interamente devoluta all’esercito ucraino, che deve fronteggiare l’avanzata delle truppe russe.

Jamala, chi è la cantante che ha vinto l’Eurovision nel 2016

Jamala è lo pseudonimo di Susana Alimivna Džamaladinova. La cantante vincitrice dell’Eurovision 2016 è nata nel 1983 nell’allora Kirghizistan sovietico, figlia di figlia di un direttore d’orchestra tataro di Crimea e di una pianista armena del Nagorno Karabakh: la famiglia del padre era stata vittima della Sürgünlik, ovvero la deportazione dei tatari di Crimea decisa da Stalin, per il presunto collaborazionismo con il regime nazista della Reichskommissariat Ukraine. Nata in Kirghizistan, Jamala ha poi fatto ritorno con la famiglia in Ucraina nel 1989, poco prima dell’indipendenza del Paese.

Jamala, la canzone sulla deportazione dei tatari di Crimea

La canzone 1944, che ha emozionato il pubblico dell’Eurovision a due anni dall’annessione della Crimea da parte della Russia, parla proprio della deportazione dei tatari dall’Ucraina durante la seconda guerra mondiale ed è stato interpretato da Jamala per metà in inglese e per metà, appunto, in tataro di Crimea. Il brano inizia così: «When strangers are coming/They come to your house/They kill you all/and say/We’re not guilty/not guilty».

Jamala, la fuga in Romania e l’arrivo in Turchia con i due figli

Nel 2017 Jamala ha sposato l’attivista Bekir Suleimanov. La coppia ha due figli, con cui la cantante ha attraversato a fine febbraio il confine con la Romania, cercando rifugio dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Il marito è invece tornato a Kiev. Adesso Jamala si trova in Turchia. Nel corso di una conferenza stampa ha ringraziato il presidente Recep Tayyip Erdogan: «I turchi ci hanno salvato la vita, sono arrivati fino al confine rumeno e da lì ci hanno portato sani e salvi ad Istanbul».