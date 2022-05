Il presidente della Duma: «Confiscare le aziende dei Paesi ostili»

«La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una legge che consente il trasferimento in Ucraina di beni congelati di società e cittadini russi. Si è creato un pericoloso precedente, che dovrebbe avere un effetto boomerang negli stessi States», ha scritto sul suo canale Telegram Vyacheslav Volodin, presidente della Duma. «È corretto, in relazione a un’impresa situata nel territorio della Federazione Russa i cui proprietari provengono da Paesi ostili in cui vengono prese simili decisioni, rispondere con misure speculari: confiscare questi beni». Il ricavato della vendita, ha spiegato Volodin, sarà destinato allo sviluppo della Russia, oggetto di sanzioni dopo l’attacco all’Ucraina.

Volodin, anche Lituania, Lettonia e Polonia tra i “Paesi ostili”

Oltre agli Stati Uniti, Volodin ha inserito tra i “Paesti ostili” Lituania, Lettonia, Polonia, «semplicemente coinvolti in un furto». Il presidente della Duma ha poi aggiunto: «Anche le riserve russe di oro e valuta estera, per un valore di circa 300 miliardi di dollari, sono state congelate. Torneranno, non andranno da nessuna parte. Questi sono fondi statali». Per quanto riguarda i beni confiscati all’estero, «yacht, ville e altre proprietà sequestrate non hanno comunque contribuito allo sviluppo» dell’economia russa. La Banca Centrale, ha detto Volodin, «in risposta ha vietato agli investitori stranieri di prelevare fondi dal nostro sistema finanziario». Secondo alcune stime si parla di oltre 500 miliardi di dollari. «Abbiamo qualcosa a cui rispondere».

Cosa ha detto Volodin sulle forniture di gas all’Ue

«Oggi gli imprenditori russi stanno acquistando società straniere che operano in Russia, acquistando le azioni di partner che vogliono lasciare il nostro mercato. Agendo in modo civile. In base una legge nel diritto internazionale», ha detto Volodin, lanciando dure accuse ai “Paesi ostili”, che invece agirebbero al di fuori di esso. Nella giornata di ieri, il presidente della Duma aveva annunciato l’intenzione di interrompere subito le forniture di gas all’Unione Europea, «abituata a vivere a spese degli altri».