Soldati russi e ucraini, il confronto tra i kit di primo soccorso.

Il giornalista investigativo bulgaro Christo Grozev ha pubblicato su Twitter una foto che mette a confronto il kit di pronto soccorso di un soldato russo e uno ucraino. A sollevare il problema dell’inadeguatezza del kit in dotazione alle truppe russe (è quello il alto), così come ai mercenari impegnati nell’attacco all’Ucraina, sarebbero stati dei soldati dell’organizzazione paramilitare russa Gruppo Wagner, citati da Grozev: «A questo ci hanno portato Putin e Shoigu».

Russian mercenaries posted this comparison of a Russian soldier’s first-aid kit (above) and a Ukrainian one (below). “This is what Putin and Shoigu brought us to..”, one of the commenters complain. pic.twitter.com/AXaRJoSHnV

— Christo Grozev (@christogrozev) April 29, 2022