Ucraina, tutti giù per guerra

Oggigiorno se canti vittoria sei stonata. L’urletto di gioia è bandito. C’è una taglia sulla sua testa. Tutti sceriffi a caccia del tuo umore incongruo. Posso soffrire per l’altrui dolore e svenire di felicità di fronte al mio mare di cristallo? Sì, ma non scriverlo. Non sono cretina, è che mi designano così. Saremo sinceri o felici? E anche, come ci si chiede in quell’amoroso romanzo criminale dell’italianità che è C’eravamo tanto amati di Scola: «Saremo onesti o felici?». Vietato sorridere, vi è tatto, non sorridere, giro giro tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per guerra. Non c’è verso, Putin: c’è una parola a te sconosciuta. Palindromo: “Rimi dal vero male: c’è l’amore, Vladimir”.