Guerra, Mattarella a Torino: «In Europa pace e sicurezza messe a rischio»

«Pace e sicurezza sono state colpite e messe a grandissimo rischio dalle allarmanti vicende che nel centro Europa si stanno svolgendo». Così Mattarella avverte a Torino gli studenti dell’accademia militare dell’Esercito. L’ente di formazione ha il compito di fornire gli strumenti per i futuri soldati italiani, quindi il pensiero per Mattarella non può non andare al conflitto in Ucraina.

Mattarella a Torino, cosa ha detto

«Mutamenti profondi hanno cambiato la scena internazionale basta pensare alla cibernetica, allo spazio, per comprendere come il mondo sia profondamente cambiato. Oggi occorre pensare in maniera totalmente nuova. Bisogna pensare alla formazione. Siamo chiamati a interpretare le condizioni in maniera totalmente nuova» spiega il Presidente della Repubblica per gli studenti che frequenteranno il nuovo anno accademico.

Per Mattarella, la guerra in Ucraina metterebbe a rischio la pace su cui si fonda anche l’Europa e le Forze Armate devono tenersi pronti a difendere il territorio italiano nel caso sia necessario. Il Presidente della Repubblica non ha dubbi sulla situazione del conflitto e su chi l’avrebbe causata.

Mattarella avverte: «Pace a rischio»

«La resistenza nei confronti del disegno imperialista manifestato dalla Federazione Russa richiederà un impegno di lunga durata e sta già imponendo sacrifici rilevanti alle nostre popolazioni, a cominciare dal rincaro dei prezzi dell’energia e dei beni alimentari» aveva dichiarato il Presidente della Repubblica solo il mese scorso, il 9 settembre 2022. In quel caso, l’occasione favorevole era stato l’incontro con la Macedonia del Nord, a cui Mattarella aveva fatto visita.

Questa volta, invece, la visita è direttamente nel territorio piemontese, per dare sostegno fin da subito ai giovani militari che iniziano ora il loro anno accademico e che devono affrontare sfide ignote ai loro precedessori, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza informatica. Per Mattarella è stata quindi l’occasione per ribadire l’impegno dell’Italia contro il conflitto in Ucraina, in linea con il resto dell’Unione Europea, riunita per iniziare a discutere di un tetto sul prezzo del gas.