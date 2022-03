Non trovo le parole, si son nascoste dietro le parole. Vocabolario dei si nomini: è dei contrari. Prendi una posizione chiara, inginocchiata in questo buio. Tenera non è la notte. Un film di guerra? Pellicola t’avvolge come gli avanzi del pranzo domenicale. Devi conservarti fredda o domani ti si getterà via, come la vita che l’hai fatto mille volte di gettarla via, nell’indifferenziata vergogna. Oppure fingiti morta, giacché bene sai fingerti viva. Oppure sei hai paura dormi, come i bambini quando non han più paura. C’è pure il palindromo sul tuo porto sicuro: “O, navi di sonno: sì, divano”. Titoli di coda di paglia. Ecco, la musica è finita, i nemici non se vanno. L’invasato invasore.