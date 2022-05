Guerra in Ucraina, Zelensky visita le truppe a Kharkiv

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lasciato Kyiv e si è diretto verso la regione di Kharkiv, bombardata anche oggi dai russi. Zelensky ha visitato il capoluogo, devastato dagli attacchi di Mosca con ingenti danni al patrimonio artistico e architettonico, incontrando anche le truppe dell’esercito ucraino impegnati nella difesa della città, per popolazione la seconda del Paese dopo la capitale.

Kharkiv, Zelensky ringrazia i soldati ucraini

«Provo un orgoglio sconfinato per i nostri difensori che ogni giorno, rischiando la vita, combattono per la libertà dell’Ucraina. Grazie a ciascuno di voi per il vostro servizio», ha scritto Zelensky su Telegram e poi facendo lo stesso anche su Facebook, postando delle foto che testimoniano la visita a Kharkiv. Il presidente ucraino ha anche pubblicato un video del suo viaggio nella città distrutta dai russi. «In questa guerra gli invasori cercano di spremere almeno qualche risultato. Ma avrebbero dovuto capire da tempo che difenderemo la nostra terra fino in fondo. Non hanno alcuna possibilità. Combatteremo e vinceremo di sicuro», ha postato Zelensky «2229 case distrutte a Kharkiv e nella regione. Ripristineremo tutto, ricostruiremo, riempiremo di vita. A Kharkiv e in tutte le altre città e villaggi dove il male è arrivato».

Kharkiv, il rifiuto dell’influenza russo parte della toponomastica

La città di Kharkiv è stata liberata a metà maggio, quando l’esercito russo ha deciso di arretrare. Ora che gli invasori non ci sono più, in città il rifiuto ucraino dell’influenza russa passa anche per la toponomastica. Via via, gli abitanti stanno cambiando i nomi alle strade che in qualche modo ricordano il mondo russo e sovietico: Viale Mosca è diventato ad esempio Viale degli Eroi. Quelli della resistenza del 2022. «Qui non c’è posto per una strada intitolata alla capitale del Paese che sta uccidendo la nostra gente», ha spiegato al Moscow Times lo studente d’arte Evgen Deviatka.