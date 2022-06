Guerra in Ucraina, secondo Stoltenberg e Johnson potrebbe durare anni

Secondo il segretario della Nato, Jens Stoltenberg, e il premier britannico, Boris Johnson, la guerra in Ucraina potrebbe ancora durare a lungo. Anche per anni. Il primo lo ha dichiarato in un’intervista pubblicata oggi dal quotidiano tedesco Bild, mentre il secondo lo ha scritto Johnson in un articolo per il Sunday Times.

Guerra in Ucraina, l’intervista di Stoltenberg alla Bild

La guerra in Ucraina potrebbe durare a lungo, ha avvertito il segretario generale Nato, in una intervista concessa alla Bild. «Dobbiamo essere preparati che questo duri anni. Non dobbiamo indebolire il nostro sostegno all’Ucraina, anche se i costi sono elevati, non solo in termini di supporto militare, ma anche a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari», ha affermato Stoltenberg. «Con armi moderne aggiuntive, le possibilità per l’Ucraina di respingere le truppe di Vladimir Putin dal Donbass aumenterebbero». Se il presidente russo dovesse raggiungere i suoi obiettivi in Ucraina, come quando ha annesso la Crimea nel 2014, ha aggiunto, «dovremmo pagare un prezzo ancora maggiore».

Guerra in Ucraina, l’articolo di Johnson sul Sunday Times

Secondo il primo ministro britannico Boris Johnson, che nei giorni scorsi è stato di nuovo in visita a Kyiv dove ha incontrato Volodymyr Zelensky, «dobbiamo armarci di coraggio per una lunga guerra». Lo ha scritto in un editoriale pubblicato sul Sunday Times. «Putin ricorre a una campagna di logoramento, cercando di schiacciare l’Ucraina con brutalità». Il tempo, ha sottolineato, è un fattore vitale: «Tutto dipenderà dal fatto che l’Ucraina potrà rafforzare la sua capacità di difendersi più rapidamente di quanto la Russia possa rinnovare quella di attaccare». Per questo, ha aggiunto, Kyiv dovrà continuare a ricevere armi, equipaggiamento, munizioni e addestramento dai Paesi occidentali.

