Guerra in Ucraina, Kiev mette al bando i partiti filorussi

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha annunciato che nel Paese sarà limitata e posta sotto controllo l’attività di undici partiti politici ucraini, alcuni dei quali avrebbero legami diretti con Mosca. Nel video postato durante la notte, Zelensky ha elencato i partiti interessati dalla stretta: tra essi figura la Piattaforma d’opposizione – Per la Vita, uno dei maggiori partiti filo-russi rappresentato nel parlamento di Kiev, la Verchovna Rada.

La decisione, ha spiegato Volodymyr Zelensky, è stata presa dal Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina. Le restrizioni, già adottate, rimarranno in piedi finché nel Paese sarà in vigore la legge marziale. «Le attività di quei politici finalizzate alla divisione o alla collusione non avranno successo. Anzi, riceveranno una dura risposta», ha detto Zelensky.

Gli 11 partiti messi al bando da Kiev

Oltre a Piattaforma di Opposizione – Per la Vita (44 deputati), che è guidato da Viktor Medvedchuk, vicino a Putin, e chiede il riconoscimento delle cosiddette repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk, l’altro partito presente in parlamento interessato dal provvedimento è Blocco di opposizione (6 deputati), che raccoglie i sostenitori dell’ex presidente Viktor Yanukovych, fuggito in Russia nel 2014, a seguito delle proteste di Euromaidan. Come detto, i movimenti messi al bando da Kiev sono undici, tutti accomunati da posizioni euroscettiche, antiliberali o filorusse. Gli altri sono Opposizione di Sinistra, Unione delle Forze di Sinistra, Stato, Partito socialista progressista ucraino, Partito Socialista dell’Ucraina, Socialisti, Blocco Vladimir Saldo, Partito della Sharia e Nashi (“Nostro”), guidato da Yevheniy Murayev: prima dell’invasione russa, le intelligence britannica avevano ipotizzato che la Russia volesse insediare proprio lui come leader dell’Ucraina.

Stop ai partiti filorussi in Ucraina, il commento di Mosca

La decisione di Kiev è stata criticata dal presidente della Duma, Viacheslav Volodin, citato dall’agenzia russa Tass: «Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha commesso un altro errore, vietando il lavoro di 11 partiti, compresi quelli parlamentari: questa decisione comporta una spaccatura nella società».