Guerra in Ucraina, la Russia recluta i detenuti

Viste le notevoli perdite in Ucraina e la mancanza di persone disposte ad arruolarsi per prendere parte alla guerra, Mosca sta reclutando nuovi soldati tra i detenuti delle sue carceri. Come riferisce l’organizzazione umanitaria Gulagu.net, al fin di ottenere adesioni i rappresentanti del Gruppo Wagner e del Servizio di sicurezza federale (FSB) della Russia offrono la grazia dopo 6 mesi di servizio, anche in caso di condanne per omicidi o altri reati gravi. Mosca starebbe cercando preferibilmente detenuti con esperienza di combattimento, da impiegare in prima linea oppure nelle attività di sminamento nei territori occupati.

Russia, dove si stanno svolgendo le campagne di reclutamento dei detenuti

Secondo Gulagu.net e come riportato anche dall’intelligence di Kyiv, le campagne di reclutamento si sono svolte di recente nelle colonie penali di numerose città russe, tra cui San Pietroburgo, Tver, Ryazan e Smolensk, Rostov, Voronezh e Lipetsk. Nella Repubblica di Adighezia, nella Russia meridionale, sarebbero 300 i detenuti ad aver accettato di unirsi alle forze russe in Ucraina: il raduno delle reclute si svolgerebbe in un campo di addestramento militare vicino al villaggio di Molkino, nel territorio di Krasnodar, solitamente utilizzato dal Gruppo Wagner. Gulagu.net riferisce inoltre che 70 prigionieri sono stati reclutati da un carcere di Nizhny Novgorod la scorsa settimana.

Detenuti in guerra, grazia dopo 6 mesi e risarcimento alle famiglie in caso di morte

Una volta in territorio di guerra, i detenuti arruolati porteranno un segno di riconoscimento, che ne indicherà lo status. L’organizzazione ha reso noto di essere in possesso di queste informazioni in quanto è stata contattata da prigionieri che si sono visti recapitare l’offerta di arruolamento, così come dai loro parenti. Il rapporto della Ong sottolinea che, oltre alla grazia dopo 6 mesi di servizio, il contratto prevede un risarcimento alle famiglie in caso di morte durante il conflitto.