Guerra in Ucraina, Kyiv: «Non colpiremo la Russia»

L’Ucraina non userà i missili a lungo raggio che riceverà dagli alleati occidentali per colpire il territorio della Russia: prenderà di mira solo le unità russe nel territorio ucraino occupato. Lo ha detto in conferenza stampa il ministro della Difesa Oleksii Reznikov: «Ribadiamo ufficialmente ai nostri partner che non useremo armi fornite da partner stranieri per sparare sul territorio russo. Spariamo solo alle unità russe sul territorio ucraino temporaneamente occupato». Washington ha confermato che missili da 150 chiolometri di gittata fanno parte del nuovo pacchetto di aiuti militari per Kyiv. Ieri l’ex presidente russo Dmitry Medvedev aveva paventato una risposta con armi nucleari, in caso di attacco da parte dell’Ucraina ai territori della Federazione Russa. Reznikov ha aggiunto che l’esitazione dell’Occidente a inviare più caccia in Ucraina «costerà vite», dicendosi comunque certo che il suo Paese uscirà vincitore dal conflitto in corso: «Libereremo tutti i territori occupati».

Reznikov sulle dimissioni: «Farò ciò che mi suggerirà Zelensky»

Non sono le uniche cose dette oggi da Reznikov. Il ministro ha infatti dichiarato anche di essere pronto a dimettersi se il presidente Volodymyr Zelensky gli chiederà di lasciare l’incarico. A fine gennaio, il Ministero della Difesa è stato coinvolto in uno scandalo per corruzione che ha portato al licenziamento di diversi alti funzionari. «Nessuno è sulla sedia per sempre. Farò quello che mi suggerirà il capo dello Stato», ha detto citato da Kyiv Independent. Si tratta di una risposta a quanto scritto da Ukrainska Pravda, che citando fonti governative e militari ha annunciato la sua rimozione dall’incarico. Secondo il giornale, Reznikov dovrebbe lasciare la Difesa, rimanendo però nell’esecutivo di Zelensky: passerebbe infatti alla Giustizia, poiché «nessuno nell’ufficio presidenziale ha dubbi» sul fatto che debba rimanere al governo.

Reznikov potrebbe essere sostituito da Budanov

L’attuale ministro della Giustizia, Denys Maliuska, potrebbe essere nominato ambasciatore presso una missione diplomatica ucraina in Europa. A Reznikov, titolare della Difesa dal 4 novembre 2021, dovrebbe subentrare Kyrylo Budanov, capo dell’intelligence militare. I media non hanno fornito informazioni su chi invece guiderà il GUR (Golovnye Upravlenya Rosvidky), lo spionaggio militare ucraino, al posto di Budanov.