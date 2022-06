Guerra in Ucraina, Biden: «Zelensky non ci volle ascoltare sull’invasione»

Gli Stati Uniti avevano avvertito l’Ucraina del forte rischio di attacco da parte della Russia. Ma il presidente Volodymyr Zelensky «non ha voluto dare ascolto». Lo ha detto Joe Biden nel corso di un evento di raccolta fondi che si è svolto a Los Angeles: «Molti pensavano che io esagerassi».

LEGGI ANCHE: L’Ucraina non comunica piani operativi e perdite agli Usa: troppi «punti ciechi»

Biden: «Sapevamo e avevamo dati»

Non c’erano dubbi, ha aggiunto Biden, sul fatto che Vladimir Putin «avrebbe varcato il confine». E per questo gli Stati Uniti avevano lanciato l’allarme. «Sapevamo e avevamo dati». Tuttavia, Zelensky non ha ascoltato il presidente Usa e come lui hanno fatto anche molte altre persone. Biden ha poi accusato Putin di voler «cercare di cancellare la cultura» e, più in generale, la nazione ucraina.

LEGGI ANCHE: La Russia vieta l’ingresso nel Paese a Joe Biden e altri 962 americani

Ucraina, scarseggiano le munizioni

L’Ucraina sta perdendo la battaglia su diversi fronti e ha quasi esaurito le munizioni: adesso sta utilizzando proiettili standard Nato calibro 155. Lo ha dichiarato il vice capo dell’intelligence militare ucraina, Vadym Skibitsky, durante un’intervista al Guardian: il Paese dipende adesso quasi esclusivamente dalle armi dell’Occidente, dato che «ha un pezzo di artiglieria ogni 10-15 pezzi di artiglieria russa». Ma i partner occidentali, ha denunciato Skibitsky «hanno dato circa il 10 per cento di quello che hanno». Serve di più per contrastare la Russia. Intanto, nel suo consueto messaggio notturno, il presidente Zelensky ha detto che le forze ucraine stanno «tenendo duro a Severodonetsk», aggiungendo che diverse «città del Donbass, che gli occupanti ora considerano obiettivi chiave, stanno resistendo». Passi in avanti da parte delle forze ucraine, secondo Zelensky, nelle regioni di Zaporizhzhia e Kharkiv.

LEGGI ANCHE: Giornalista francese ucciso a Severodonetsk: chi era Frédéric Leclerc-Imhoff