Guerra in Ucraina, Ben Stiller è stato a Leopoli

Ieri l’UNHCR, ovvero l’agenzia delle Nazioni Unite specializzata nella gestione dei rifugiati, ha pubblicato su Twitter una foto di Ben Stiller scattata al confine tra Polonia e Ucraina, dove l’attore americano è arrivato come Goodwill Ambassador dell’’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati: nella giornata di ieri, la star di Tutti pazzi per Mary e Zoolander ha però visitato anche l’Ucraina.

Actor and UNHCR Goodwill Ambassador @BenStiller arrived in #Lviv , #Ukraine . pic.twitter.com/BuM5YitYN7



La star di Hollywood è stata infatti avvistata nella piazza centrale di Leopoli, vicino al monumento a Taras Shevchenko. Stiller è stato anche ripreso da un video, diffuso su TikTok e poi sugli altri social network.

«Al confine di Medyka in Polonia ho incontrato famiglie fuggite dalla guerra in Ucraina, lasciando dietro di sé i propri cari, senza idea di quando potranno tornare a casa», ha scritto oggi Ben Stiller su Twitter.

At the Medyka border in Poland I met families who fled the war in Ukraine, leaving loved ones behind, with no idea when they will be able to return home. I’m so impressed w/ @refugees representatives & how committed they are to supporting people on their journeys. #WithRefugees pic.twitter.com/buxUIIqilU



Ieri l’UNHCR aveva twittato: «L’Ambasciatore di buona volontà Ben Stiller è al confine con l’Ucraina per incontrare famiglie le cui vite sono state dilaniate dalla guerra e dalla violenza, per condividere storie sull’impatto umano della guerra e per amplificare gli appelli alla solidarietà. Ognuno ha il diritto di essere al sicuro».

Il 30 aprile, Angelina Jolie si era presentata a sorpresa in un bar di Leopoli, lasciando i clienti a bocca aperta. Il video girato all’interno del locale aveva fatto il giro del mondo: l’attrice, così come Ben Stiller, è ambasciatore di buona volontà dell’’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

⚡️ Actress and filmmaker Angelina Jolie was spotted at a cafe in western Ukrainian city of Lviv on April 30.

Jolie is a special envoy for the United Nations High Commissioner for Refugees.

Video: Maya Pidhoretska via Facebook. pic.twitter.com/CBtR4HBMNR

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 30, 2022