Zaporizhzhia, l’esercito russo distribuisce passaporti agli ucraini

A partire da oggi, nelle zone della regione ucraina di Zaporizhzhia controllata dalle truppe di Mosca, passaporti russi verranno distribuiti ai cittadini ucraini. Tutti coloro che li riceveranno saranno considerati cittadini russi a pieno titolo. Lo ha ribadito all’emittente russa Rossiya-24 Vladimir Rogov, membro dell’autorità russa di occupazione. Secondo quanto sostenuto da Rogov, più di 70 mila persone avrebbero presentato domanda nella regione.

Passaporti russi nelle zone occupate, iter semplificato

Il mese scorso, il presidente russo Vladimir Putin ha semplificato l’iter per poter ottenere il passaporto russo, attraverso due decreti arrivati il 25 e il 30 maggio. La stessa procedura semplificata è stata adottata dal 2019 per le province di Donetsk e Lugansk, dove negli ultimi tre anni Mosca ha distribuito circa 720 mila passaporti. Nella procedura accelerata prevista dal Cremlino c’è anche la città di Mariupol. In alcune zone occupate, la Russia ha anche introdotto il rublo come valuta, mentre le autorità ucraine continuano ad accusare le forze russe di costringere i residenti a prendere la cittadinanza russa.

Passaporti russi nelle zone occupate, la posizione dell’Ue

Da parte sua, l’Unione europea ha condannato il processo semplificato di concessione della cittadinanza russa «ai cittadini ucraini delle regioni di Kherson e Zaporizhzhia, temporaneamente sotto il controllo militare delle truppe di invasione russe, nonché ai bambini ucraini privi di cure parentali e alle persone legalmente incapaci delle regioni di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia». Insomma, l’Unione europea non riconoscerà questi passaporti, emessi come parte della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. «L’Ue si oppone fermamente a qualsiasi tentativo della Russia di sostituirsi alle amministrazioni ucraine democraticamente elette e legittime. Qualsiasi tentativo di alterare lo status di parti del territorio ucraino è una chiara violazione del diritto internazionale, della Carta delle Nazioni Unite e della Costituzione ucraina».