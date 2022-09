Guendalina Tavassi, la deposizione: “Mio marito mi picchiava anche quando allattavo”

Fino al 2017 D’Aponte, secondo le accuse «per motivi di gelosia rompeva diversi oggetti all’interno dell’abitazione coniugale e una finestra, il cui vetro cadeva all’interno della culla dove dormiva il figlio Salvatore». O ancora, nello stesso anno, durante un viaggio in macchina verso Napoli, «strattonava e colpiva la testa della persona offesa mentre la stessa allattava il figlio» . E poi i calci e i pugni alle porte, gli insulti, gli schiaffi e le aggressioni alla donna e alla sorella «afferrando per il collo prima l’una e poi altra».

Il matrimonio tra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte è finito a febbraio 2021, ma i due discutono ancora in tribunale i dettagli di un rapporto che hanno portato lui prima in carcere e poi ai domiciliari. Il pm Eugenio Altamente parla di «ripetuti atti lesivi all’integrità morale» dell’ex concorrente del Grande Fratello. L’imprenditore «maltrattava la compagna Guendalina Tavassi al punto tale da rendere dolorosa e impossibile la loro convivenza , cagionando alla stessa uno stato continuo di paura e di tensione, determinando nella medesima uno stato di soggezione psicologica e di prostrazione».

Una volta «mio figlio dormiva nella culla e mi arrivò un messaggio di una persona che lo conosceva e mi ha detto che aveva una relazione con un’altra ragazza. L’ho svegliato e lui ha dato un pugno alla finestra e il vetro è finito nella culla e il bimbo si è svegliato piangendo. Poi andava in corridoio con le mani sporche di sangue. Avevo il terrore. Gli scoppi d’ira li accendeva la gelosia». «Le scenate capitavano per la maggior parte del tempo che passavamo insieme. Avevo il terrore di esprimere qualsiasi parola o concetto, arrivava anche a menarsi da solo», racconta la vittima.

Una volta espressa la volontà di separarsi, la situazione si è ulteriormente complicata. Nel marzo 2021 «mi ha tenuto per tutta la notte per terra con un coltello e lui si tagliava. Avevo il terrore che i bambini si svegliassero. Si puntò il coltello alla gola. Non sapevo come fare. Ho dovuto far finta che tornavamo insieme».

«Andammo dall’avvocato e provò a buttarmi di sotto dalla finestra dello studio del legale», accusa la Tavassi prima di narrare l’episodio finito su tutti i giornali. «È entrato nella macchina del mio fidanzato con due persone. E lo picchiavano. Mio figlio era lì e si è fatto la pipi addosso. Lui aveva il divieto di avvicinamento e l’ha violato».