Guè Pequeno ci ricasca, nuovo video in cui fa sesso postato per errore su Instagram

Ancora una volta, come accaduto già sei anni fa, Guè Pequeno diventa protagonista sui social network di un fatto spiacevole. Il rapper ha postato, forse per errore, un video rimasto online solo qualche minuto in cui lui e una ragazza, per fortuna inquadrata soltanto di spalle, sono impegnati in attività sessuali. La pubblicazione è avvenuta intorno alle 6 del mattino di domenica 26 marzo, ma nonostante l’orario e il giorno di riposo, qualcuno è riuscito a salvarlo e a ricondividerlo prima che l’artista lo togliesse.

Il video di Guè Pequeno cancellato dopo pochi minuti

A beffare Guè Pequeno forse uno dei suoi 2 milioni di follower su Instagram. Il video, infatti, è stato pubblicato probabilmente per errore come story. Il contenuto intimo è poi stato tolto dall’autore, ma qualcuno deve averlo salvato e immediatamente condiviso per renderlo virale. Il rapper non ha commentato ufficialmente la vicenda e ha ripreso nelle scorse ore a pubblicare contenuti in maniera normale, senza alcun accenno al video. Secondo molti media, il filmato era stato girato per uso privato. Impossibile, per sua fortuna, riconoscere la ragazza protagonista della clip con lui.

Il caso del 2017

Nell’agosto del 2017 sul profilo di Guè Pequeno era già successa qualcosa di simile. In quel caso, però, il rapper era da solo ed era impegnato a masturbarsi. All’epoca fu probabilmente un errore di invio: un video che doveva essere, si presume, inviato in forma privata a qualche utente è finito invece tra le storie di Instagram. Anche in quel caso non ha commentato ufficialmente la vicenda se non all’interno del brano Adios, scritto e cantato con Emis Killa, in cui un verso recita: «Uscire il ca**o nelle storie non è stato un dramma, letteralmente pesce in faccia a tutta Italia».