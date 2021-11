Gué lancia Guesus, con la corona di spine nella copertina dell’album

Si chiama Guesus e già il nome richiama ciò che poi mostra la copertina: il volto di Gué, con tanto di corona di spine e un richiamo a Gesù tutt’altro che velato. Il nuovo disco di Gué, non più Pequeno perché «sono diventato abbastanza grande», è in arrivo e il rapper ha deciso di lanciare il pre-order su Instagram pubblicando la copertina. Il post di oggi vale l’annuncio ufficiale della pubblicazione, in programma il 10 dicembre, e segue i cartelloni apparsi a Milano nei giorni scorsi con il rapper raffigurato nei panni di Guesus, una fusione tra lui e Gesù appunto. Il post ha subito riscosso notevole successo, tanto da toccare quasi i 250mila like in meno di due ore e da ricevere commenti entusiasti da parte di altri artisti della scena musicale italiana, come Coez e Mahmood.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guè (@therealgue)

Guesus ma non solo: l’incontro tra rapper e religione

Non è la prima volta, ovviamente, che un rapper decide di “sfociare” in ambito religioso. Uno dei casi più recenti riguarda il rapper Salmo, che sempre più spesso nelle sue canzoni non perde l’occasione di attaccare la Chiesa. In un’intervista del 2019, però, l’artista dichiarò la sua fede cristiana, ribadendo l’avversione per l’istituzione clericale. «Gli errori della Chiesa sono una cosa, Dio un’altra», aveva dichiarato. Sempre al 2019 risale una vicenda meno conosciuta e riguardante il rapper indiano Sidhu Moose Wala. All’epoca il cantante avrebbe dovuto esibirsi a Montichiari ma restò bloccato in India dopo essere stato denunciato dalle autorità del suo paese per avere inserito riferimento a Mai Bhago, una guerriera venerata come una santa nella religione sikh, in una delle sue canzoni.

Più conosciuta, invece, la polemica e il batti e ribatti tra Francesco Facchinetti e Fabri Fibra. Il primo, infatti, accusò più volte il secondo per le troppe bestemmie inserite nei suoi pezzi. I fatti risalgono al 2010 e nello stesso anno Fibra aveva risposto a Facchinetti dedicandogli i versi di una canzone, Qualcuno normale, dicendo, tra l’altro, che odiava i figli dei Pooh (riferimento al padre di Facchinetti). Anche Fedez qualche anno fa è stato accusato di sbeffeggiare l’autorità cattolica.

Guesus: la tracklist svelata per errore da Amazon

Secondo il canale Instagram della rivista La casa del rap, magazine di settore seguito dagli amanti del genere, la tracklist dell’album Guesus sarebbe stata rivelata in anticipo per errore (e poi eliminata) da Amazon. Attraverso un post, il giornale parla di 16 tracce e di collaborazioni di Gué con Marracash, Coez, Elisa e Salmo. Questo l’elenco delle canzoni diffuse da La casa del rap:

1) LA G LA U LA E pt.2

2) GANGSTER OF LOVE (ft. Rick Ross)

3) PIANGO SULLA LAMBO (ft. Rose villain)

4) Blitz (ft. Geolier)

5) Daytona (ft. Marracash)

6) Veleno

7) Nessuno (ft. Coez)

8) Futura Ex (ft. Ernia)

9) Cose non sane (interlude)

10) Senza Sogni (ft. Elisa)

11) Lunedì blu (ft. Salmo)

12) Sponsor (ft. Duchavelli)

13) Nicolas Cage (ft. Jadakiss)

14) Domai (ft. Ketama126)

15) Fredda, triste, pericolosa (ft. Franco126)

16) Too old to die