Gubbio, la storia del pranzo di pesce «disastroso» al ristorante è una fake news

Sta facendo il giro del web la storia secondo cui una comitiva di circa quaranta persone avrebbe riportato forti sintomi da intossicazione dopo aver consumato pesce in un ristorante di Gubbio: diverse incongruenze e contraddizioni emerse nel racconto lasciano però intendere che la vicenda abbia tutti i contorni di una fake news.

Gubbio, la storia del pranzo di pesce al ristorante con «scene apocalittiche»

Tutto sarebbe iniziato domenica 2 ottobre (ma, primo indizio della poca affidabilità dell’episodio, le date che circolano sul web sono diverse) quando i membri di una società di pesca sportiva di Gubbio si sarebbero riuniti per una battuta di pesca al tonno per poi recarsi tutti insieme in un ristorante e consumare quanto pescato. Secondo quanto emerso, alcuni commensali avrebbero deciso di mangiare i pesci crudi e, poche ore dopo, sarebbero stati colti da vomito e diarrea.

In alcuni audio diffusi su WhatsApp e diventati virali, in cui si parla di «scene apocalittiche», si racconta che qualcuno non sia nemmeno riuscito a raggiungere il bagno e abbia dovuto rispondere ai propri bisogni negli angoli del ristorante. Qualcun altro avrebbe cercato di andare a casa in auto salvo fare un incidente e finire in un fossato, distruggendo anche altre vetture. Altri ancora avrebbero avuto bisogno di cure mediche e sarebbero addirittura finiti in ospedale.

Cosa non torna

Insomma, uno scenario con diverse persone intossicate e attacchi di vomito e diarrea improvvisi che sembra però avere tutte le caratteristiche per essere inventata. In primis perché ambientata a Gubbio, zona dove notoriamente non c’è il mare e risulta quindi impossibile immaginare una battuta di pesca in giornata. In secondo luogo, se i pescatori avessero portato i loro pesci in un ristorante come viene raccontato, il fatto sarebbe da denuncia: tutti i locali di ristorazione hanno infatti l’obbligo di tracciare il cibo che portano a tavola.

Altra incongruenza riguarda la cruditè. Per servire il pesce crudo, occorre che l’alimento venga prima abbattuto, ovvero portato ad una temperatura di -20 gradi centigradi per almeno 24 ore (in alternativa si potrebbe tenere il pesce in un comune freezer per almeno 96 ore). Nessun ristoratore accetterebbe di mettere a rischio la vita dei propri clienti servendo pesce non abbattuto e, allo stesso modo, nessun pescatore che si definisca tale mangerebbe crudo il proprio pescato.

In più, se la situazione fosse stata davvero così grave come descritta (persone in ambulanza, incidenti, malesseri gravi per così tanti cittadini), sarebbe impossibile non avere una versione ufficiale da parte di forze dell’ordine o sanitari del 118. Nessuno di questi ha però riportato la notizia, che è invece basata solo sulla viralità e che, per tutti questi elementi, sembra a tutti gli effetti una fake news.

Le parole del ristorante

La conferma è arrivata direttamente dall’attività ristorativa: «Poiché quel che ha avuto inizio come un semplice sparlare si sta protraendo nel tempo e, soprattutto, considerato che la divulgazione di notizie false e diffamatorie sta arrecando un danno all’immagine del ristorante, anche ben oltre i confini della città, invito chiunque a cessare simili comportamenti». La direzione si è inoltre riservata di rivolgersi alla legge per tutelare l’immagine dell’attività e di chi lavora tutti i giorni per offrire ai clienti un servizio onesto e di qualità.