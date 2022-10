Gubbio, il ristorante pubblica una foto che chiude il caso della cena di pesce

I proprietari del ristorante di Gubbio hanno pubblicato una foto sui social che chiude il caso della cena di pesce, rivelatosi una fake news. Nella foto si vede uno dei protagonista della fantomatica vicenda chiamato Biscotto, in compagnia del gestore del ristorante e tutti sembrano essere in perfetta salute.

Il chiarimento del ristorante di Gubbio

Il ristorante di Gubbio ha chiarito la situazione attraverso un post su Facebook. Ecco quali sono state le parole scritte sul social insieme alla foto simpatica: «Dato che lo chiedete in tanti, Biscotto sta benissimo, dopo il pranzo di oggi la foto. A sinistra Biscotto, a destra Massimiliano, il gestore del ristorante!». Inoltre, il gestore del ristorante hanno voluto dare la loro ricostruzione dei fatti: «Ad oggi, purtroppo, dopo aver constatato che a distanza di giorni tali supposizioni, perché di questo si tratta, solo di ‘chiacchiere’, vengono ancora alimentate da mere voci di popolo, senza che nessuno conosca realmente i fatti, mi trovo costretto, mio malgrado, a replicare in proposito per precisare quanto segue».

Il ristorante di Gubbio ha anche puntualizzato: «Corrisponde a verità che il giorno del pranzo sia intervenuto, presso il ristorante, personale medico del 118; tuttavia tale intervento si è reso necessario per problemi personali di salute che hanno afflitto due avventori, ma che nulla hanno a che vedere, in alcun modo, con la qualità e/o tipologia del cibo somministrato presso il ristorante, con la preparazione dello stesso o con i metodi di cottura utilizzati, come a qualcuno piacerebbe far credere».

Il comunicato dell’USL Umbria 1

In merito alla vicenda si espressa anche l’USL Umbria 1 tramite un comunicato: «In riferimento agli eventi riconducibili ad un pranzo collettivo a base di pesce che sarebbe avvenuto lo scorso 2 ottobre a Gubbio, il pronto soccorso dell’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino ha registrato tre accessi di persone che hanno partecipato al suddetto convivio ma con sintomatologie non riconducibili a tossinfezioni alimentari, tra cui una persona che è stata visitata per aver riportato una lieve ferita dopo un incidente stradale e che, dopo gli opportuni controlli, è stato dimessa. Nessun caso di malattia infettiva o di intossicazione alimentare è stata segnalata, neppure in via ufficiosa, al servizio di igiene e sanità pubblica della sede di Gubbio della Usl Umbria 1».