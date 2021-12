Guardiani della Galassia Vol. 2, stasera su Italia 1: 5 curiosità sul film

Chris Pratt e Zoe Saldana sono i protagonisti di Guardiani della Galassia Volume 2, in onda stasera, mercoledì 8 dicembre 2021, alle 21.20 su Italia 1. Diretto da James Gunn e distribuito nelle sale nel 2017, il film è il sequel del fortunato primo capitolo della saga, Guardiani della Galassia, uscito nel 2014. Basato sugli omonimi personaggi dei fumetti Marvel Comics, si tratta della 15esima pellicola del Marvel Cinematic Universe.

Guardiani della Galassia – Volume 2: le cose da sapere sul film in onda stasera su Italia 1 alle 21.20

Guardiani della Galassia – Volume 2: la trama

Nel 1980, Meredith Quill e il suo fidanzato fanno un’escursione nei boschi del Missouri, dove piantano un seme alieno nel terreno. A distanza di trentaquattro anni, il team dei Guardiani della Galassia, formato da Peter Quill, Gamora, Drax, Rocket e Baby Groot viene ingaggiato dai Sovereign, potente razza aliena, per difendere delle preziose batterie dall’agguato di un mostro interdimensionale. Portato a termine con successo il lavoro, si recano da Ayesha, regina dei Sovereign, per ricevere la ricompensa pattuita: la liberazione di Nebula, sorella di Gamora, catturata durante la battaglia di Xandar. Assieme alla nuova aggiunta, dunque, partono a bordo della navicella Milano, ma vengono nuovamente attaccati perché Rocket ha rubato alcune delle batterie. Dopo essere precipitati sul misterioso pianeta Berhert, incontrano uno strano essere. Si tratta di Ego, il padre di Peter, il quale invita il figlio, Gamora e Drax a seguirlo, lasciando gli altri a riparare l’astronave e a tenere prigioniera Nebula. Tra le tante sfide che si troveranno ad affrontare e i nemici che avranno il compito di combattere, mantenere unito il gruppo si rivelerà essere l’impresa più ardua.

Guardiani della Galassia – Volume 2: il cast

Accanto a Chris Pratt e Zoe Saldana nei panni, rispettivamente, di Peter Quill e Gamora, nel cast troviamo anche Dave Bautista (Drax), Michael Rooker (Yondu Udonta), Karen Gillan (Nebula), Port Klementieff (Mantis), Elizabeth Debicki (Ayesha), Chris Sullivan (Taserface), Sean Gunn (Kraglin), Sylvester Stallone (Stakar Ogord) e Kurt Russell (Ego). Da non sottovalutare anche la presenza di Vin Diesel e Bradley Cooper che, nella versione originale, hanno doppiato Baby Groot e Rocket.

Guardiani della Galassia – Volume 2: 5 curiosità sulla pellicola

1) Guardiani della Galassia – Volume 2: Chris Pratt e la dieta ferrea

Per interpretare al meglio Peter Quill, Chris Pratt si è sottoposto a una preparazione fisica particolarmente rigida. Oltre a intense sessioni di training, ha seguito una superdieta ed è dimagrito di 27 chili. «Diventare un eroe Marvel significa comporta avere un fisico all’altezza», ha spiegato, «in più, sapevo che quello sarebbe stato l’unico modo per ottenere la parte».

2) Guardiani della Galassia – Volume 2: il doppio ruolo di Sean Gunn

Anche se è Bradley Cooper a dar voce a Rocket, il personaggio, nel film, è stato interpretato tramite motion picture da Sean Gunn, già Kraglin. Nelle scene in cui Rocket e Kraglin compaiono insieme, l’attore è stato costretto a fare la spola tra i due protagonisti. Contorcersi per adattarsi alle piccole dimensioni del procione antropomorfo e, dopo qualche minuto, riassumere una posizione naturale, da umano, non dev’essere stato per nulla semplice ma, in alcune interviste rilasciate durante la promozione del film, Gunn ha descritto la prova come «un’esperienza curiosa e profondamente stimolante».

3) Guardiani della Galassia – Volume 2: per Kurt Russell niente CGI

Nella scena in cui Ego, a cui ha dato volto e voce Kurt Russell, si ritrova sulla Terra negli Anni ’80 sembra visibilmente più giovane di quanto non sia nel resto della pellicola. Ebbene, come riportato dallo stesso Russell, questa magia non sarebbe merito della computer grafica ma del grande lavoro del suo truccatore di fiducia, accanto a lui per ben 28 film.

4) Guardiani della Galassia – Volume 2: il cameo mancato di David Bowie

Il regista e Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, hanno dichiarato di aver pensato di offrire un cameo a David Bowie. Il destino, tuttavia, ha remato contro di loro: il cantante, infatti, si è spento nel gennaio del 2016 e non ha potuto vestire i panni di uno dei Ravagers. Sarebbe stato interessante vedere un artista così eclettico in un progetto affine ai suoi interessi e alle sue velleità. E, soprattutto, al suo sconfinato amore per lo Spazio.

5) Guardiani della Galassia – Volume 2: Zoe Saldana, perfetta trainer di combattimento

Guardiani della Galassia Vol. 2 è un progetto pervaso di girl power e il merito va sicuramente attribuito a Gamora e Nebula, personaggi femminili determinati e dal carattere forte. La rivalità spinge, spesso, le due sorelle, a confrontarsi fisicamente tra loro per farsi valere. L’aspetto più interessante di queste scene, al di là della resa finale, è il backstage: Karen Gillan non aveva mai avuto l’occasione di dover simulare una lotta o un combattimento. Per fortuna, la sua costar Zoe Saldana le ha dato manforte, allenandola al meglio e guidandola passo dopo passo durante le riprese.