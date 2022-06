La Guardia nazionale russa lancia una serie di fumetti e una linea di giocattoli per bambini

La Guardia Nazionale Russa approda sul mercato editoriale per bambini con il lancio di una serie di fumetti sulle avventure di un coraggioso team di animali che, di professione, fanno i poliziotti. Agli occhi di molti, l’ennesimo tentativo del Cremlino di strumentalizzare i minori e asservirli alla causa della guerra.

Di cosa parlano i fumetti

Come confermato da una nota diffusa sul canale Telegram del corpo militare russo, le storie, tutte ambientate nella città fittizia di Dubrava, popolata da carnivori ed erbivori, fotografano un clima di armonia e serenità, dove le differenze tra le specie sembrano non esistere. Almeno fino a quando le loro vite non vengono improvvisamente messe in subbuglio da un gruppo di nemici, «incapaci di accettare una convivenza così equilibrata e felice». Toccherà, dunque, alla squadra di polizia cittadina, la Lesvgardia, combattere contro un plotone di rivali intenzionati «a mettere a soqquadro un ordine faticosamente conquistato da generazioni di pacifici Dubroviti».

Raccontare le peripezie della Lesvgardia

Le prime tre parti del racconto sono state già pubblicate sul sito web della Guardia Nazionale. Nell’ultimo episodio, in base a quanto riportato sul Moscow Times, la Lesvgardia (espressione che ricorda molto il nome ufficiale che, in russo, viene utilizzato per fare riferimento alla Guardia) tende un agguato agli avversari e svelano alcune delle tracce che portano al riconoscimento del loro misterioso leader.

Tra giocattoli e sospetti di plagio

La pubblicazione di questa sorta di graphic novel non rappresenta il primo tentativo di avvicinamento delle forze militari della Federazione Russa al mondo dell’infanzia. La scorsa settimana, infatti, hanno pubblicizzato la messa in vendita di una linea di giocattoli brandizzati che comprende, tra i diversi pezzi proposti, miniature di automobili e armi che replicano quelle adoperate nella realtà e soldatini con indosso l’uniforme. Le critiche dei detrattori non hanno tardato ad arrivare: molti, infatti, hanno visto nella silhouette delle figure un’ispirazione un po’ troppo marcata al caratteristico design della Lego. Per parte sua, l’azienda russa che si è occupata della realizzazione della linea, la Simbat, si è difesa quasi immediatamente, rimandando al mittente le accuse di plagio.