Roma, guardia giurata si spara e muore al Circo Massimo tra la folla

Una guardia giurata si spara al Circo Massimo alle ore 14 di oggi, 27 ottobre. Ancora ignote le motivazioni del gesto con cui l’uomo ha deciso di togliersi la vita proprio in mezzo alla folla. Mentre la guardia giurata si stava accasciando, dalla pistola è partito un secondo colpo, che ha causato panico tra la folla. Per fortuna il proiettile vagante non ha colpito nessuno.

Circo Massimo, guardia giurata si spara: paura per proiettile vacante

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 Ares, la polizia del commissariato celio, le volanti del Distretto Trevi, la Squadra Mobile e la Scientifica. Per consentire i rilievi, la zona è stata chiusa al traffico per il tempo sufficiente ai riscontri. L’arma, ritrovata sulla scena del crimine, è stata sequestrata per ulteriori accertamenti. L’uomo è stato identificato, ma non sono state rese note le sue generalità. La guardia giurata è stata però riconosciuta come tale dai centinaia di testimoni che in quel momento si trovavano nella zona.

Il 57enne aveva la pistola regolarmente detenuta per via del suo lavoro. Purtroppo, all’arrivo dei soccorritori, l’uomo era già senza vita. Quindi, gli operatori sanitari hanno potuto solo riscontrare il decesso, mentre gli agenti hanno organizzato i primi rilievi. Ora si attendono ulteriori accertamenti per capire la dinamica dei fatti e per scoprire le motivazioni del gesto estremo tra la folla.

Lo sparo tra la folla

La vittima non avrebbe lasciato messaggi o biglietti per chiarire le motivazioni del suo gesto o per dare un ultimo saluto ai suoi familiari. A quanto si apprende, l’uomo si sarebbe sparato due volte prima della partenza del terzo colpo, accidentale, mentre cadeva al suolo.

Per il momento, non è dato sapere ulteriori dettagli sulla dinamica dei fatti. Gli inquirenti dovranno anche cercare di capire perché l’uomo abbia deciso di spararsi tra la folla.