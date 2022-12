Guardamiglio, incendio in un’azienda: una ventina di intossicati

Guardamiglio, provincia di Lodi: scoppia un incendio in un’azienda che produce imballaggi flessibili. L’episodio è avvenuto questa mattina, 20 dicembre, alle ore 10:44. Il bilancio è al momento di 19 lavoratori intossicati, di cui nessuno è in pericolo di vita.

Guardamiglio, incendio in azienda imballaggi flessibili: un primo bilancio

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco da Casalpusterlengo e Piacenza, un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza, l’automedica di Casalpusterlengo e l’elisoccorso di Milano. In seguito sono giunti sul posto anche i carabinieri e altri mezzi di soccorso dalle strutture ospedaliere del territorio lodigiano. Tre lavoratori sono stati trasportati all’ospedale di Piacenza per accertamenti, mentre un ustionato lievemente alla gamba è stato portato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l’elisoccorso in codice giallo. Quattro altri operai sono stati portati all’ospedale di Lodi, mentre altri 8 si trovano all’ospedale Maggiore di Cremona. Per altri tre il nosocomio di riferimento è stato quello di Codogno. I sintomi riscontrati sono quelli dell’intossicazione dovuta al fumo durante l’incendio.

Infatti, stando a una prima ricostruzione, un rotocalco per la stampa avrebbe preso fuoco. Il fumo e le fiamme si sarebbero poi diffusi nel capannone dove si trovava il macchinario. In quel momento, nell’attività erano presenti 36 lavoratori. Le altre 17 non sarebbero state coinvolte nell’incendio perché si trovavano in un altro reparto.

Attivate le misure di emergenza

L’azienda Castagna Univel di Guardamiglio avrebbe attivato tutte le misure di emergenza secondo gli inquirenti. I vigili del fuoco di Lodi sono intervenuti con l’autopompa. Anche l’Ats e la Prefettura sono intervenuti dopo l’allarme lanciato dopo l’incendio scoppiato nel capannone.

I lavoratori coinvolti nell’incidente non hanno riportato gravi ferite, tranne il lavoratore che ha riportato l’ustione lieve alla gamba e che è stato ricoverato a Bergamo. Non tutti i lavoratori sono stati coinvolti, perché una parte di loro stava lavorando altrove, non restando quindi coinvolta nell’incidente.