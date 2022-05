Gualtieri, Veltroni e Zingaretti alla Rinascente, Popolizio per Mozart e le altre pillole dell’11 maggio

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’ex primo cittadino Walter Veltroni, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: c’erano tutti martedì sera nella Capitale, chiamati dall’amministratore delegato di Rinascente Pierluigi Cocchini per celebrare un importante traguardo per lo store romano di piazza Fiume, ovvero l’apertura della nuova Food Hall e il raggiungimento della metà dei lavori di restyling che si completerà ad agosto 2023. Gli ospiti presenti alla serata hanno brindato con Moët Impérial, e i millesimati Grand Vintage della Maison Moët & Chandon hanno accompagnato la cena gastronomica servita al sesto piano dello store dove si trova il ristorante Enoteca La Torre. I festeggiamenti sono proseguiti con un’esibizione live della dj Paola Iezzi.

Gruppo Bcc Iccrea, comunicazione a Bsg

La centrale media indipendente guidata da Roberta Ceccarelli, Bsg srl, si aggiudica la campagna di comunicazione media nazionale 2022 del gruppo Bcc Iccrea. A far decretare la vittoria è stata la proposta di campagna crossmediale che, attraverso un piano media sviluppato in coerenza coi target indicati, prevede una pianificazione capillare su tutto il territorio nazionale su stampa (quotidiani nazionali e locali), tv, radio, affissione e digital per promuovere l’identità cooperativa delle banche di credito cooperative. Per Ceccarelli «la campagna pone l’accento sulla mission del gruppo bancario che con la sua attività accentra l’attenzione nella persona, ovvero clienti, soci, imprese e collaboratori, impegnandosi nel fornire prodotti e servizi capaci di produrre utilità e vantaggi che possano accrescere il valore economico, sociale e culturale dell’intera comunità. Su queste basi abbiamo pianificato la campagna, valorizzando l’autorevolezza che contraddistingue il gruppo bancario presente con oltre 2.500 filiali in più di 1.700 comuni italiani».

Fantathriller al Senato

Al Senato è nata una nuova stella del fantathriller. Cornice: la presentazione, presso la sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, del primo romanzo di Lucio De Angelis: Prison Sapiens. La chiamata del titano, Graus Edizioni. Al tavolo della presentazione il senatore Leonardo Grimani, la scrittrice Maria Pia Paravia, direttrice della collana storie metafisiche della casa editrice, e Guglielmo Giovanelli Marconi, nipote del premio Nobel per la Fisica Guglielmo Marconi e direttore del dipartimento Scienze Umanistiche della Unimeir. In sala, Eleonora Daniele, Marisela Federici, Fabiana Balestra, Carla Vittoria Maira, consorte del professor Giulio Maira, Anna Fendi, Giuseppe Ferraioli, Maria Pia Ruspoli, Vittoria Giovanelli Marconi. Ecco così inseguimenti, sparatorie, complotti, profezie, tradimenti e colpi di scena. Non a caso è stato presentato in un palazzo della politica.

Popolizio per il Requiem di Mozart

La voce recitante di Massimo Popolizio all’Accademia nazionale di Santa Cecilia. Giovedì 12 sera all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone-Sala Santa Cecilia, l’orchestra e il coro dell’accademia accoglieranno sul podio il direttore austriaco Manfred Honeck, direttore principale della Pittsburgh Symphony Orchestra e ospite

abituale di Santa Cecilia dal 2013, per un progetto da lui stesso ideato che attraverso canti gregoriani, il Requiem e altri brani mozartiani nonché alcune letture, intende tracciare un percorso dedicato al concetto della morte e della finitezza nella musica del compositore salisburghese. A dar voce al Requiem e alle altre musiche in programma sarà un quartetto di artisti affermati in campo internazionale: Federica Lombardi (soprano), Marianna Pizzolato (contralto), Mauro Peter (tenore) e Krzysztof Bączyk (basso) e i sonetti di Michelangelo e gli altri testi che arricchiranno la serata verranno letti da Popolizio, al debutto sul palcoscenico dell’Accademia di Santa Cecilia. Annoverato tra i massimi protagonisti del mondo del cinema, del teatro e della televisione, a proposito della sua collaborazione con l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia e Manfred Honeck, ha detto che «partecipare come voce recitante a un programma musicale così importante con la direzione prestigiosa del maestro Honeck significa entrare con umiltà in un ‘altro mondo’. Non si tratterà solo di ‘leggere’, ma in un certo modo di interpretare quei brani così densi, rimanendo allo stesso tempo uno strumento musicale. Credo che quelle parole potranno essere la parte complementare e ugualmente emozionale della serata».