Gualtieri a Cuba tra le polemiche. Il Comune: «Viaggio a proprie spese»

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha passato il Capodanno a Cuba e non sono mancate le polemiche. Il primo cittadino della capitale ha passato all’Havana sei giorni, tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Una vacanza che però ha un retroscena. Gualtieri avrebbe incontrato il viceministro degli Esteri cubano, Gerardo Peñalvervice, con cui ha parlato della candidatura di Roma all’Expo 2030. Con lui alla riunione ci sono stati anche Giuseppe Scognamiglio e Roberto Vellano, rispettivamente direttore generale dell’ente di promozione della capitale e l’ambasciatore italiano a Cuba. Qui si è aperto il caso: una semplice vacanza o un viaggio istituzionale per questo pagato dal Comune? Fonti ufficiali affermano che l’intero costo del «viaggio privato» è stato pagato a proprie spese dallo stesso Gualtieri.

L’incontro tra Peñalvervice e Gualtieri rivelato da Prensa Latina

A rivelare l’incontro del 28 dicembre tra Peñalvervice e Gualtieri è stata l’agenzia locale Prensa Latina, che ha aggiunto molti dettagli, come la presenza di Scognamiglio e Vellano. Il Foglio, poi, rivela che la missione di di promozione è stata portata avanti dal direttore generale dell’ente di promozione, a Panama e a Santo Domingo, senza il sindaco di Roma: «Con il sindaco ci siamo incontrati a Cuba. Io ero ospite del mio amico Vellano, il sindaco e chi lo accompagnava non lo so».

Il Comune di Roma: «Viaggio privato»

Dal Comune di Roma hanno immediatamente fatto chiarezza con una nota ufficiale: «Il Sindaco ha effettuato un viaggio privato a Cuba, a proprie spese, nel corso del quale ha avuto incontri di cortesia con il vice ministro vicario degli esteri e il Governatore de l’Havana, per illustrare la candidatura di Roma all’Expo e parlare della cooperazione tra le due capitali. Sono state le prime vacanze di Gualtieri dopo due anni durissimi dopo la gestione del Covid da ministro dell’Economia e l’elezione a primo cittadino». Dal sindaco soltanto poche parole: «All’estero lo Stato non paga i costi della scorta: in Italia ovunque andassi due agenti dovrebbero seguirmi».

Civica Raggi: «Gualtieri deve comunicare gli incontri»

Ad attaccare Gualtieri è stato il consigliere della lista Civica Raggi, Antonio De Santis: «Gualtieri ha certamente il dovere di raccontarci dove e come trascorra le proprie ferie private, ma ha il preciso dovere di comunicare le tipologie di incontri, peraltro resi pubblici all’estero, che coinvolgano la città e gli interessi a essa legati. Venire a conoscenza di tali circostanze a distanza di quindici giorni e per giunta dalla stampa latino americana piuttosto che da comunicazioni ufficiali del Campidoglio lascia profondamente perplessi».