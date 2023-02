Gse, la mossa del governo che amplia i poteri al leghista Arrigoni

Una promozione alla presidenza con la possibilità di accedere a un sostanzioso plafond di risorse, superiore ai 2 miliardi di euro, da investire in progetti e iniziative contro l’inquinamento. Paolo Arrigoni, già senatore della Lega per due legislature, veleggia verso la guida del Gestore servizi energetici, il Gse, come anticipato in un articolo da Tag43. Ma soprattutto il governo, dietro la regia del partito di Matteo Salvini, ha confezionato la possibilità di rafforzare il ruolo della società, sotto l’ombrello della riorganizzazione prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Per l’anno in corso 50 milioni, poi le risorse salgono

Il focus specifico è concentrato sul contrasto all’inquinamento atmosferico. Nell’ultimo decreto, varato dal Consiglio dei ministri, è infatti previsto un articolo che letto in filigrana può trasferire poteri, e una quantità importante di soldi, al Gse proprio nell’ottica di ridurre le emissioni inquinanti. Come? Prevedendo la possibilità di affidargli un fondo istituito dal governo Draghi nella Legge di Bilancio 2022, che ha una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno in corso, che sale fino a 100 milioni di euro per il 2024, raggiungendo poi la soglia di 200 milioni di euro, ogni anno, dal 2025 e al 2036. Un totale, dunque, di quasi 2 miliardi e mezzo, seppure spalmati su oltre un decennio.

Una delle bandiere ambientaliste di Cingolani

La misura è stata una delle bandiere ambientaliste della manovra firmata dal vecchio esecutivo, con l’intento di valorizzare l’azione di Roberto Cingolani, in quella fase al vertice del ministero della Transizione ecologica. Nella Legge di Bilancio l’impiego delle risorse era rimandato ai decreti da parte del Mite, per assegnare appunto a Cingolani, e alla sua macchina ministeriale, la strategia pratica da perseguire, attraverso «bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico».

Gse, un «ente di diritto controllato» dal ministero

Nel provvedimento del governo Meloni viene apportata una correzione. Nel dettaglio viene riferito che quel fondo può essere affidato «direttamente a società in house del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica». E tra le società quella che l’identikit perfetto per assolvere alla funzione è, guarda caso, proprio il Gse, che ha competenze e professionalità in linea con le richieste ed è, giuridicamente, un «ente di diritto controllato» dal ministero. L’altra società è la meno nota Sogesid, che è in “condivisione” tra il ministero dell’Ambiente e quello delle Infrastrutture, guidato da Salvini. Ma l’articolo di legge fa espresso riferimento, nel titolo, alle aste CO2, il meccanismo di assegnazione delle quote di emissione valide per adempiere agli obblighi dello European Union Emissions Trading Scheme, il regolamento europeo che impone dei tetti alle emissioni, in cui il Gse ha un ruolo centrale.

Ridimensionato il ministro forzista Pichetto Fratin

In sostanza, i produttori di energia elettrica e gli impianti che si occupano di cattura, trasporto e stoccaggio di CO2 devono approvvigionarsi sul mercato delle quote necessarie per coprire il proprio fabbisogno di emissioni, attraverso queste aste: un sorta di saldo per compensare l’inquinamento. L’operazione è svolta sotto la supervisione tecnica del Gse, che si occupa dal punto di vista pratico della collocazione delle quote di emissione italiane sulla piattaforma comune europea. Nel decreto viene messo nero su bianco il trasferimento delle funzioni, sulle ripartizioni del fondo, dal ministero alle società controllate. Una partita che politicamente sarebbe vinta su tutta la linea dalla Lega, capace non solo di ottenere la nomina al vertice della società, nel contesto della nuova governance, ma anche con un ampliamento di responsabilità. Mentre il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, il forzista Gilberto Pichetto Fratin, ne esce ridimensionato, quantomeno sul capitolo dei progetti attuati contro l’inquinamento.