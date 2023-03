Il Gruppo Wagner ora recluta nelle sedi delle società sportive russe

La milizia paramilitare Wagner ha aperto diversi centri di reclutamento nei centri sportivi di varie società russe. Lo scrive l’American Institute for the Study of War. Un mese fa il fondatore del Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, aveva dichiarato di aver cessato di cercare nuove reclute da impiegare in Ucraina tra i detenuti nelle carceri della Federazione Russa.

Solo a Mosca sarebbero otto i centri di reclutamento

I punti di reclutamento per il Gruppo Wagner, scrive l’American Institute for the Study of War, sono stati aperti a Rostov sul Don nei locali del club sportivo Antares, dove i locali normalmente praticano l’arte marziale giapponese dell’aikido; a Tyumen in un centro di allenamento della federazione di boxe; a Samara nella strutture della Dynamo, squadra di hockey sul ghiaccio. Ma sono solo alcuni esempi. Lo stesso Gruppo Wagner ha reso noto di aver aperto otto punti di reclutamento in altrettanti club sportivi di Mosca.

Nelle palestre è facile verificare lo stato di forma degli aspiranti mercenari

Il 9 febbraio Prigozhin aveva dichiarato che il Gruppo Wagner aveva smesso di reclutare nuovi mercenari tra i detenuti, spiegando sul canale Telegram Voenkor Sreda che la sua milizia non era più autorizzata a farlo. Secondo i resoconti dei media russi, adesso i detenuti vengono reclutati dal ministero della Difesa e inseriti nell’esercito regolare. E così, Prigozhin si è ritrovato a dover guardare altrove: nelle palestre dove sono stati creati i nuovi centri di reclutamento, ha spiegato, è comodamente possibile fare verifiche sulla forma fisica di coloro che desiderano entrare nel Gruppo Wagner.

