Gruppo Wagner, la campagna per dichiarare “organizzazione terroristica” la milizia di Prigozhin

Il parlamento francese ha approvato una risoluzione per chiedere formalmente all’Unione Europea di dichiarare organizzazione terroristica il Gruppo Wagner, come hanno già fatto autonomamente Estonia e Lituania. L’iniziativa transalpina arriva in contemporanea con quella del Regno Unito: anche Westminster, scrive il Times, potrebbe presto bollare come organizzazione terroristica la milizia mercenaria fondata da Yevgeny Prigozhin, che da mesi sta guidando l’assalto russo a Bakhmut.

Il plauso di Zelensky: «Ogni manifestazione di terrorismo deve essere distrutta»

La risoluzione, presentata da Renaissance (il partito di Emmanuel Macron), è stata votata favorevolmente da tutti e 331 i deputati presenti in aula. Nel testo è stato evidenziato che i mercenari del Gruppo Wagner non sono solo guidati dalla «fame di denaro», ma «seguono un’ampia strategia, dal Mali all’Ucraina, di sostegno alle politiche aggressive del regime del presidente Putin» nei confronti delle democrazie occidentali. Com’è noto, i wagneriti sono da tempo attivi in Africa e in particolare in Mali, dove hanno di fatto sostituito i soldati dell’esercito francese nell’addestramento e nell’assistenza alle forze locali, impegnate a contrastare il terrorismo jihadista. «Ogni manifestazione di terrorismo deve essere distrutta e ogni terrorista deve essere condannato», ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ringraziando il parlamento francese ed esortando altri Paesi a seguire l’esempio. In tal senso la formalizzazione da parte del Regno Unito dovrebbe arrivare in poche settimane, ha scritto il Times.

Che cosa comporta l’etichetta di “organizzazione terroristica”

Una volta emanato, il provvedimento stabilirebbe come un reato l’appartenenza al Gruppo Wagner, così come partecipare alle sue riunioni, incoraggiarne il sostegno o anche solo mostrarne il logo in pubblico. Unione Europea e Regno Unito potrebbero congelare i beni dei suoi membri, impedendo ai cittadini e alle aziende di intrattenere rapporti finanziari e commerciali con loro. In pratica, sarebbe impossibile per il Gruppo Wagner raccogliere fondi attraverso istituzioni europee e britanniche. Più in generale, il provvedimento aumenterebbe la pressione sulla Russia.

Prigozhin è già stato sanzionato sia da Ue che da Regno Unito

Il Gruppo Wagner e il suo fondatore nonché leader Prigozhin sono già stati ripetutamente sanzionati sia dall’Unione Europea che dal Regno Unito. A Prigozhin, già nel 2020, sono stati congelati i beni nell’Unione europea. Il “cuoco di Putin” è stato inserito in una lista nera per i visti, a seguito del dispiegamento di wagneriti in Libia: ha presentato ricorso, senza successo. La ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, ha che l’etichetta di organizzazione terroristica da parte dell’Ue non avrebbe alcun «effetto supplementare diretto» sul gruppo paramilitare. Al tempo stesso, ha aggiunto, «non bisogna sottovalutare l’importanza simbolica di una tale designazione, né l’effetto dissuasivo che potrebbe avere sugli Stati tentati di rivolgersi» al Gruppo Wagner.