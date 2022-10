Gruppo Wagner sfrutta l’Africa per finanziare la guerra in Ucraina

Nuove ombre sui mercenari del gruppo Wagner. L’ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield sostiene che, per finanziare la guerra in Ucraina, stiano sfruttando le risorse naturali di alcune nazioni dell’Africa. Si tratta soprattutto, come riporta il Guardian, di Repubblica Centrafricana, Mali, Sudan. Immediata la replica di Mosca che ha smentito la notizia, liquidandola come «rabbia anti-russa». Tuttavia, già dalla scorsa estate il gruppo di mercenari è stato accusato di voler controllare il traffico d’oro e diamanti nella Repubblica Centrafricana e in Sudan. Numerosi gli attacchi ai minatori della zona, che si sono dati alla fuga.

Il gruppo Wagner finanzierebbe la guerra in Ucraina con guadagni illeciti in Africa

«Molte persone in Africa stanno pagando un prezzo pesante per sfruttamento e violazioni dei diritti umani a opera del gruppo Wagner», ha detto Thomas-Greenfield in una riunione del consiglio di sicurezza dell’Onu. Ritiene infatti che i mercenari stiano dirottando guadagni illeciti verso Mosca per supportare la guerra in Ucraina di Vladimir Putin. Il gruppo mercenario fondato dal magnate Prigozhin nel 2014, almeno dal 2017 è presente in Africa e Medio Oriente, tra cui la Siria. Intanto l’Assemblea Generale dell’Onu voterà la prossima settimana la condanna per l’annessione da parte di Mosca dei territori ucraini a seguito dei referendum.

Come riportò il Guardian già lo scorso giugno, il gruppo Wagner ha compiuto numerosi sforzi per affermare il suo controllo sul mercato di diamanti e oro nella Repubblica Centrafricana. In cambio dei loro servizi, i mercenari riceverebbero proprio parte dei metalli preziosi. «Ci sono rapporti regolari che parlano di aggressori in elicottero che uccidono i minatori e prendono tutto ciò che possono», si legge nei rapporti. Nessun interesse per la messa in sicurezza del sito, ma solo il massimo sfruttamento delle risorse. Stesso discorso per i giacimenti auriferi di Darfur sudanese e Ciad, bersaglio del gruppo Wagner già fra marzo e maggio 2022. «Non torneremo indietro», avevano detto alcuni minatori. «Non c’è più nessuno, ormai quelle zone sono in mano ai russi».