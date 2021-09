Il Gruppo Toto esce (polemicamente) da Aiscat. Dopo la nomina a presidente di Diego Cattoni, amministratore delegato di Autobrennero, e quella di Fabrizio Palenzona a presidente dei probiviri (dopo 17 anni di leadership incontrastata), entrambe imposte da Aspi, anche Strada dei Parchi, la concessionaria di A24 e A25, esce dall’associazione dei concessionari autostradali. Dalla quale erano già andati via il Gruppo Gavio e il Gruppo Dogliani. Quindi ora sono fuori il secondo (Gavio), il terzo (Toto) e il quarto gruppo (Dogliani). In Aiscat c’è rimasta solo Aspi (per ora ancora controllata dai Benetton, Cassa depositi e prestiti arriverà solo a dicembre) e pochi altri piccoli concessionari privati.