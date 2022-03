Guerra in Ucraina: Repubblica e Stampa organizzano due eventi nello stesso giorno

Qualcuno sarà a Torino, altri a Milano. Magari qualcuno si scapicollerà tra la città della Mole e quella del Duomo per essere presente a entrambi gli appuntamenti. Il gruppo Gedi si divide sull’Ucraina. Due perdibili eventi distinti sono infatti in programma domenica prossima, 13 marzo. Nel capoluogo piemontese, dalle 17.30 all’auditorium all’interno dell’Arsenale della Pace c’è La Stampa, con Noi per l’Ucraina. In quello lombardo, a un’ora di distanza, La Repubblica, in partnership con Linkiesta, organizza l’appuntamento Per l’Ucraina per l’Europa. Nomi e ospiti diversi, qualcuno in comune, sostanza che non cambia. Si discuterà della del Paese dell’Est Europa, da oltre due settimane coinvolto nella guerra scatenata dalla Russia.

Ucraina, l’evento della Stampa organizzato con il Serming

Il quotidiano di Torino in collaborazione con il Sermig, Servizio missionario giovani, aprirà i cancelli gratuitamente agli ospiti dalle 17.45. Unici requisiti per partecipare all’incontro, trasmesso in streaming sul sito, mascherina Ffp2 e Green pass rafforzato. A fare gli onori di casa il direttore Massimo Giannini e la vicedirettrice Annalisa Cuzzocrea. Con loro editorialisti e politici, oltre al sindaco della città Stefano Lo Russo e al presidente della Regione Alberto Cirio. Ma anche volti noti, come l’economista Mario Deaglio, l’ex ministra del Lavoro Elsa Fornero, il sociologo Marco Ravelli e Vladimiro Zagrebelsky, già giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo. Ancora, largo spazio ai racconti dal fronte con Monica Perosino rientrata dopo due settimane sul campo, Francesca Mannocchi in collegamento da Kiev e Anna Zafesova, data tra i partecipanti anche dell’evento di Repubblica.

Al teatro Franco Parenti l’appuntamento de La Repubblica con Linkiesta

Reporter e opinionisti anche sul palco meneghino del teatro Franco Parenti, intervallati dalla performance di diversi artisti. A loro il compito di rappresentare il lato più emotivo della tragedia ucraina. Qui l’evento è organizzato da La Repubblica e Linkiesta. Inizio alle 18.30, quindi mentre Torino è ancora in pieno svolgimento. Sono attesi, tra gli altri Ezio Mauro e Natalia Aspesi. L’Immancabile Bernard- Henri Lévy, filosofo e scrittore francese, che manderà invece un intervento in video. Ma le firme con cui interloquiranno i direttori Maurizio Molinari e Christian Rocca sono tante: Corrado Augias, Sergio Scalpelli, Sergio Staino, Francesco Cundari, Stefania Auci, Nathan Sharansky, Gianni Riotta, Anna Zafesova, Edith Bruck, Yarina Grusha Possamai, Stefano Boeri, Antonio Monda, Chiara Valerio, Linda Laura Sabbatini, Helena Janeczek, Angelo Pezzana, Marco Bentivogli, Giorgio Gori, Pina Picierno, Lirio Abbate, Gianni Vernetti. In mezzo, le melodie del violinista ucraino Pavel Vernikov, che suonerà accompagnato da una giovane allieva e connazionale. All’attrice Lidiya Liberman il compito leggere alcune poesie, mentre l’artista e compositore Yuval Avital presenterà Lullabies for the land, un’installazione creata in risposta all’attuale scenario storico-politico, insieme alla pianista Anastasia Stovbyr (curatrice dell’archivio vocale) e all’artista ucraina OKNO (performance designer), entrambe di nazionalità ucraina.