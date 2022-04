Risparmio energetico e sostenibilità, FS punta sull’autoproduzione

Nel prossimo piano industriale, che il Gruppo FS Italiane guidato dall’amministratore delegato Luigi Ferraris presenterà a maggio, un’attenzione particolare sarà dedicata a transizione energetica e digitale. Le prospettive del Gruppo Ferrovie dello Stato sul fronte della transizione energetica, in particolare, riguardano la sperimentazione di combustibili alternativi per la trazione, il contenimento dei consumi, l’autoproduzione di energia e l’abbattimento delle emissioni anche attraverso strategie green: 30 milioni di metri quadri di suolo, in aree limitrofe a strade e ferrovie, potrebbero essere utilizzati proprio per produrre energie pulite, per nuove piantumazioni, corridoi verdi e piste ciclabili.

Il caro bollette non risparmia il Gruppo FS

In Italia la maggiore parte dei treni (oltre il 70 per cento) viaggia su rete elettrificata, con risvolti ambientali positivi in termini di sostenibilità dovuti alla possibilità di beneficiare della parte di energia elettrica rinnovabile che alimenta la rete elettrica nazionale. Ma il caro bollette non risparmia neppure il Gruppo FS: nell’ultimo anno, a fronte di un aumento del 6 per cento di consumi rispetto al 2020, i costi sono aumentati del 55 per cento. Un forte risparmio può nascere dalla produzione e autoconsumo di energie rinnovabili e da una differenziazione del mix energetico, che veda un maggiore utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

FS, produzione a autoconsumo di energia da fonti rinnovabili

Le modifiche approvate al decreto legislativo 199/2021 inseriscono le strutture già edificate, come i siti e gli impianti del Gruppo, i capannoni industriali (officine e terminal) e i parcheggi adiacenti alle stazioni, tra le aree da privilegiare per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Nel corso del 2021, Trenitalia ha raddoppiato la produzione di energia ad uso industriale da impianti fotovoltaici, passando da circa 3 mila a poco meno di 6 mila Mwh. Gli investimenti si sono concentrati sui tetti green delle officine di Verona, Torino Smistamento e Firenze Osmannoro. Nel sono attese 2022 nuove attivazioni negli impianti di Napoli Gianturco, Foligno, Voghera e Foggia, oltre al potenziamento del preesistente impianto di Milano. Da una parte FS sta incrementando la produzione di energia green ad uso industriale, dall’altra punta a ridurre i consumi di energia elettrica, grazie all’efficienza dei nuovi treni e alle iniziative a supporto della guida efficiente.

Per quanto riguarda le stazioni ferroviarie, l’investimento di FS riguarda soprattutto le grandi superfici di copertura, nelle strutture dove questo sia consentito e non sussistano vincoli paesaggistici delle Soprintendenze. Oltre al nuovo parcheggio a Roma Termini, diventeranno ecologici anche i tetti del parcheggio di Napoli centrale, la stazione di Roma Tiburtina e quella di Palermo, per un totale di 40 mila metri quadri da destinare ad impianti fotovoltaici, capaci di coprire il 10 per cento del consumo del fabbisogno delle stazioni.

Ci sono poi le aree di suolo non fertile, limitrofe a strade e ferrovie, che potrebbero essere utilizzati in ottica green. Alcune di esse, come la vasta parte del patrimonio immobiliare del Gruppo, si trovano nei centri cittadini, a ridosso delle stazioni: per queste aree sono previste azioni di piantumazione, corridoi verdi che concorrono a riqualificare i sistemi urbani, assicurando l’equilibrio tra zone edificate e verdi. Piste ciclabili e più in generale greenway, che partono dalle stazioni e tetti green degli edifici ad esse connessi, producono infatti molteplici vantaggi nella cattura e nello stoccaggio di CO2, nella riduzione della temperatura, nel miglioramento del benessere dei cittadini e delle città.

FS, verso la sostenibilità con impianti smart e treni green

Smart building, iniziative per l’efficientamento energetico, coibentazione, interventi di building automation, installazione a tappeto di lampade LED a basso consumo e sistemi di corretta gestione luci, riqualificazione energetica dei sistemi di aria compressa e di riscaldamento dei grandi impianti di manutenzione dei treni: FS lavora per il risparmio energetico anche intervenendo sugli impianti industriali.

In ottica di sostenibilità ambientale, tra i principali risultati raggiunti dal Gruppo FS c’è il miglioramento del trend delle emissioni, seppur a fronte di un generalizzato aumento dei consumi energetici (2,06 milioni di tonnellate di CO2 le 2,8 milioni del 2020): lo scostamento è riconducibile prevalentemente al rinnovo dei treni con mezzi sempre più leggeri ed efficienti dal punto di vista energetico, come il Frecciarossa 1000, più leggero del precedente e riciclabile al 94 per cento; i treni Pop e Rock, che consentono una riduzione del 30 per cento dei consumi energetici e che sono riciclabili fino al 97 per cento; e il treno Blues, ibrido a tripla alimentazione elettrica, diesel e batterie, le cui consegne sono previste già da quest’anno.