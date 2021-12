Autogrill ha completato il rifinanziamento dell’indebitamento complessivo

Autogrill S.p.A., multinazionale italiana che opera nel settore dei servizi di ristorazione per chi viaggia, venerdì 4 dicembre 2021 ha comunicato di aver completato il rifinanziamento dell’indebitamento finanziario complessivo del Gruppo Autogrill. Ciò è potuto avvenire mediante:

della già annunciata operazione di finanziamento per un ammontare massimo complessivo in linea capitale di un miliardo di Euro, sulla base del contratto sottoscritto con un pool di primarie banche da parte di Autogrill S.p.A. in data 28 ottobre 2021, al quale la controllata americana HMSHost Corporation ha aderito in data 22 novembre 2021. La contestuale estinzione mediante rimborso integrale dei contratti di finanziamento bilaterali e del contratto di finanziamento assistito da garanzia SACE in essere in capo ad Autogrill S.p.A. e del contratto di finanziamento bancario e dei due prestiti obbligazionari in essere in capo alla controllata HMSHost Corporation1.

Il rifinanziamento così perfezionato consente al Gruppo di estendere a 4,5 anni la durata media del debito al 31 dicembre 2021, di ottimizzare il proprio indebitamento bancario, riducendo i relativi oneri finanziari annuali, e di accentrare nella Capogruppo la gestione della tesoreria del Gruppo, in linea con le migliori prassi delle realtà multinazionali di analoghe dimensioni. Il completamento dell’operazione sopra descritta fa venire meno una serie di vincoli e di limitazioni all’operatività del Gruppo assunti in fase di sottoscrizione dei contratti negoziati per fronteggiare gli impatti della pandemia da Covid-19.