Il Grinch stasera 11 dicembre su Italia 1: 5 curiosità sul cartone animato

Quest’anno, per Mediaset le feste arrivano in anticipo. Stasera 11 dicembre, alle 21,20 su Italia 1, arriva Il Grinch nella versione animata del 2018. La produzione è di Illumination Studios – la stessa de I Minions – mentre alla regia ci sono Yarrow Cheney e Scott Mosier. Nel cast originale, il protagonista ha la voce di Benedict Cumberbatch. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Il Grinch, la trama del film stasera 11 dicembre 2021 su Italia 1

Basato sull’omonimo racconto del 1957 di Theodor Seuss Geisel, il film porta in scena il celebre protagonista e tutto il suo odio per le festività natalizie. La storia si svolge nella cittadina di Chi Sarà, dove tutti attendono con ansia l’arrivo del Natale. L’unico a odiarlo è il Grinch (Benedict Cumberbatch), creatura irascibile e dal pelo verde che vive in una grotta con il suo cane Max.

Un giorno, mentre passeggia nel paese, viene colpito da una grande decorazione del suo vicino, l’allegro Bricklebaum (Kenan Thompson), il quale è portatore di una grande notizia: il sindaco di Chi Sarà ha in mente un grande progetto per rendere il Natale ancora più grande. Ricordando la sua infanzia triste e sola in un orfanotrofio, il Grinch decide di ordire un piano malvagio contro tutti gli abitanti. Vuole infatti rubare il Natale per alleviare la sua angoscia, facendo sì che nessuno possa mai essere felice durante le feste.

Il Grinch, 5 curiosità sul film d’animazione stasera 11 dicembre 2021 su Italia 1

Il Grinch, l’accento di Benedict Cumberbatch e il parallelismo con Lo Hobbit

Voce del protagonista è Benedict Cumberbatch, noto per aver prestato il volto a Sherlock Holmes nella serie della Bbc e a Dottor Strange negli omonimi film Marvel. Essendo l’unico inglese all’interno di un cast prettamente americano, l’attore ha deciso di mutare il suo accento originale, in modo da non far uscire dal contesto il suo personaggio. In un’intervista ha poi dichiarato di aver trovato delle similitudini fra il Grinch e Smaug, drago de Lo Hobbit cui lo stesso Cumberbatch ha prestato la voce: «Entrambi vivono in una grotta in modo isolato e irascibile. Hanno davvero molto in comune».

Il Grinch, la voce narrante di Pharrell Williams

In italiano, la voce narrante è quella di Emiliano Contorti, attore e doppiatore di Sebastian Stan e Ben Whishaw. In originale, invece, ha recitato Pharrell Williams, artista americano di hit celebri come Happy o Freedom. Il cantante ha anche curato la colonna sonora del film, udibile anche in alcune scene del trailer di presentazione.

Il Grinch, gli altri adattamenti della storia

Sebbene sia tratto da un racconto, il film animato del 2018 non è il primo adattamento del Grinch per il cinema. Ben più celebre è la versione live action del 2000 con Jim Carrey nei panni del protagonista. Molto apprezzato da pubblico e critica, ottenne tre nomination ai premi Oscar, vincendo la statuetta per la categoria “Miglior trucco”. È del 1966 invece il cartone animato Il Grinch e la favola di Natale diretto da Chuck Jones e Ben Washam.

Il Grinch, un doppiaggio da star con Angela Lansbury e Gassmann

Sia la versione originale che quella italiana ha coinvolto grandi attori del panorama nazionale e internazionale. In inglese, oltre al protagonista Benedict Cumberbatch, è possibile ascoltare la voce di Angela Lansbury. La celebre Jessica Fletcher de La Signora in giallo ha infatti doppiato la sindaca di Chi Sarà McGerkle. In italiano, il Grinch ha la voce di Alessandro Gassmann.

Il Grinch, gli incassi e la critica

Realizzato con un budget di 75 milioni di dollari, Il Grinch ne ha incassati oltre 500 al botteghino globale, piazzandosi fra i film più remunerativi del 2018, anno di uscita. Secondo Deadline, al netto delle spese di produzione e promozione, Universal ha potuto contare su un utile netto di 184,5 milioni di dollari. Ottimo anche il riscontro da parte della critica, come confermano le nomination agli Oscar, ai Golden Globes e ai BAFTA.